St. Olavs Orden til Tor-Aksel Busch

71 år gamle Busch mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for rettsstaten, skriver Kongehuset.

Busch var Norges riksadvokat fra 1997 til 2019. På slutten av sin periode som riksadvokat var han sentral i opprullingen av trygdeskandalen.

Blant annet kritiserte han Nav for at de ikke varslet riksadvokatembetet om at de var i ferd med å rulle opp saken.

Som statsadvokat var han blant annet aktor i rettssaken mot Arne Treholt, som ble dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Busch får overrakt dekorasjonen på Engebret Café i Oslo torsdag 26. august.

Også jordmor og WHO-representant, Elizabeth Hoff, er av kong Harald utnevnt til kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavs Orden.

63 år gamle Hoff mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for menneskeheten, skriver Kongehuset.

I 30 år har Hoff viet livet sitt til de svakeste og jobbet i de mest utsatte i krigsområder verden over.



Blant annet jobbet hun som stedlig representant for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria fra 2012 til 2019, og hun har senere overtatt som stedlig representant i Libya. Hoff har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.