Har aldri solgt flere millionbiler: – Jeg er ikke overrasket!

– Det er ingen tvil om at stadig flere nordmenn har fått øynene opp for sports- og superbiler. Jeg har aldri opplevd en større interesse, og det er selvsagt gledelig at vi får mange flere morsomme entusiastbiler ut på norske veier.

Det forteller den profilerte bilselgeren Olav Medhus, til Broom.

Han driver den eksklusive bilforretningen By Medhus på Billingstad utenfor Oslo, sammen med selger Carl Frederick Zuël Wennersten.

Nå har butikken allerede passert fjorårets omsetning på 230 millioner kroner. Og de har aldri solgt flere biler enn i år.

– 2021 har startet veldig godt. Vi leverer bra med biler og slik det ser ut nå, blir det ny salgsrekord, sier Medhus.

Han legger til at de så langt i år har levert rundt 180 biler og at snittprisen er rundt 1,5 millioner kroner.

Anerkjent kunst og barstoler fra Den Norske Opera. Dette er en bilbutikk utenom det vanlige.

Ferrari og Lamborghini på topp

Det er kun biler i premiumsegmentet som selges hos By Medhus. Vi snakker eksklusive modeller fra merker som Porsche, Audi og Mercedes.

Olav Medhus startet By Medhus midt under korona-utbruddet i fjor. Det har ikke satt noen brems på salget, tvert imot.

I tillegg omsettes det en solid bukett av eksotiske superbiler fra Italia. I dette segmentet er det biler fra Lamborghini og Ferrari som selger best.

Bare i løpet av årets sju første måneder, forteller Medhus at de har solgte rundt 70 (!) nye og brukte modeller fra Lamborghini og Ferrari.

– Er det noen biltyper som selger ekstra godt nå om sommeren?

– Egentlig ikke. Vi har hele tiden en god blanding, men akkurat nå i det siste har salget av lave superbiler vært godt, slår Medhus fast.

Mange nordmenn bruker fortsatt mye penger på bil

Lamborghini Huracan Performante Spyder er en av toppmodellene. Akkurat nå ligger denne til salgs for nærmere tre millioner kroner.

Ikke overrasket

– Hvorfor tror du salget av dyre sportsbiler er i såpass vekst i Norge om dagen?

– Det er nok litt sammensatt. Mange nordmenn har god økonomi og vil unne seg bildrømmen. Tilgangen på biler har også blitt betydelig bedre med årene, og ikke minst har kvaliteten på superbilene blitt bedre. Nå velger mange å bruke bilene sine omtrent året rundt, ikke bare en søndag i måneden.

Denne råtassen er snart på vei til Norge.

– Du har solgt 70 modeller fra Lamborghini og Ferrari bare i år. Er du overrasket?

– Egentlig ikke. Det har blitt «innafor» å kjøre slike biler i Norge nå.

Medhus legger til at korona-pandemien også kan ha bidratt til en liten boost.

– Det er nok mange som har sittet mye hjemme og kjedet seg litt det siste året. Da frister det kanskje ekstra å unne seg drømmen, oppleve bilen og ikke minst alle de flotte veiene vi har i landet vårt, smiler Medhus.

– Er det én modell som skiller seg ekstra ut av de du har solgt i år?

– Det er flere, men Lamborghini Urus med full Mansory-pakke, den var ganske så vill. Både å se på og høre!

Her står superbilene linet opp på rekke og rad.

Flere godbiter på vei

Som offisiell Lamborghini-agent i Norge, har By Medhus flere italienske godbiter på vei. Blant annet den aller siste utgaven av Aventador.

I tillegg skal den hysteriske Huracan STO være på vei inn. Dette er en racing-rigget utgave med Lamborghinis selvpustende V10-motor på 5,2 liter og 640 hk.

– Det er virkelig mye å glede seg til. Og igjen må jeg si at det er veldig moro å se disse fantastiske bilene ute på veien, ikke bare stående under en duk i en garasje, avslutter superbilselgeren.

