Får endelig spille foran flere tusen tilskuere igjen: – Det blir helt fantastisk!

Norge skal spille for OL-plass og nye Jordal Amfi kan for første gang fylles opp med flere tusen tilskuere.

Etter en sesong nærmest uten tilskuere, åpnes det for opp mot 2.500 tilskuere på tribunen under OL-kvalifiseringen neste uke på Jordal Amfi.

Kvalifiseringen, som begynner 26. august og sendes på TV 2s plattformer, vil avgjøre hvem av Norge, Danmark, Slovenia og Sør-Korea som vil få være med under OL i Beijing i 2022.

– Det er flere som har kjøpt billetter enn hva som vanligvis er tilfelle så lenge før kampene, samtidig er det ikke så ofte Norge spiller så viktige og store kamper. Ikke minst er det første gang nye Jordal Amfi kan ta imot så mange tilskuere, sier Kristoffer Holm, assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund.

Det antas at Danmark vil bli Norges største konkurrent, og det er også det oppgjøret det norske folk har størst interesse for å få med seg.

Det er allerede solgt over 2.000 billetter til det oppgjøret. Det er fortsatt igjen omtrent halvparten av billettene til Slovenia-kampen og kampen mot Sør-Korea.

STOR INTERESSE: Kristoffer Holm, assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, kan fortelle om stor interesse rundt OL-kvalifiseringskampene i Oslo neste uke. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Helt fantastisk!

Landslagsspiller Martin Røymark er fra Oslo, og har de siste sesongene spilt for Vålerenga.

Den tidligere utenlandsproffen ser fram til kvalikkampene på sin hjemmebane, og gleder seg stort til å igjen kunne spille foran mange tilskuere.

– Det blir helt fantastisk å spille foran tilskuere igjen! Vi gikk nesten hele fjorårssesongen nærmest uten tilskuere. Hockey er ikke det samme uten tilskuere. Bare det å fylle Jordal halvveis opp kommer til å bli helt fantastisk, sier Røymark entusiastisk.

– Tror du at du vil kjenne litt på det når du eventuelt sklir ut på isen foran så mange tilskuere igjen?

– Ja. Det gjør jeg uansett når jeg spiller for Norge, og kanskje spesielt mye nå når det vil stå så mye på spill. Jeg var med å spille to OL-kvaliker på gamle Jordal. Det er spesielt å være fra Oslo og spille på Jordal. Vanligvis kan jeg kikke opp på tribunen og se noen jeg kjenner igjen på nesten annenhver rad, svarer han.

ERFAREN SPILLER: Martin Røymark har vært med på mye som hockeyspiller. Han tror kvalifiseringskampen mot Danmark vil bli den tøffeste. Foto: Fredrik Hagen / Norges Ishockeyforbund

Naboduell

Røymark ser det som en stor fordel at Norge skal spille på hjemmebane, og 34-åringen minnes godt forrige kvalifisering.

– Hjemmebanefordelen kan være det som vipper det vår vei. Den var med å gjøre det i forrige kvalifisering. Da sto kampen mot Frankrike lenge og vippet, men med hele Jordal i ryggen klarte vi å avgjøre det, sier Røymark.

Vålerenga-spilleren tror, i likhet med de fleste andre, at Danmark blir Norges største konkurrent. Han anser kampen mot Sør-Korea som en de både skal og må vinne. Slovenia-kampen tror han ikke blir like enkel. Det skyldes spesielt én spiller.

– Det blir en tøffere kamp. De har en superstjerne i Los Angeles Kings-kapteinen Anže Kopitar. Han kommer sikkert til å spille halve kampen mot oss. Jeg tenker vi først skal konsentrere oss om å slå Sør-Korea og Slovenia, så kan vi håpe på en slags finale mot Danmark søndag, sier han.

Han er blant spillerne som er valgt ut til å være med på oppkjøringskampene i Latvia i slutten av denne uka. Det endelige uttaket til kvalifiseringskampene vil bli offentligjort etter Latvia-kampene.

Vurderte avlysning

Den assisterende generalsekretæren i Norges Ishockeyforbund mener i likhet med Røymark at hjemmebanefordelen er stor.

I forkant av kvalifiseringen har forbundet både vurdert og fått tilbud om å si ifra seg kvalifiseringen, men de har hele tiden ønsket å få gjennomført kvalifiseringen i Norge.

– Det var lenge usikkert om vi var i stand til å arrangere det og om vi i det hele tatt hadde lov til det. Det hadde sikkert kostnadsmessig og ressursmessig vært fristende for noen å si kvalifiseringen fra oss, men vi synes det er en såpass stor sportslig fordel at det er verdt kostnaden å legge til rette, sier Holm.

Samtlige i arenaen må kunne vise til grønt koronasertifikat for å kunne være til stede. Holm innrømmer at det er krevende å arrangere noe slikt under pandemien.

– En ting er publikumsbiten, hvor alle må teste seg. Det kan begrense lysten til å gå på kamp for noen. Samtidig er det gratis for alle å ta test. Noe annet er det å skulle ta imot lag fra utlandet med de protokollene vi må følge. Det er krevende, sier han.

26. august åpner OL-kvalifiseringen med Danmark mot Slovenia før Norge møter Sør-Korea senere på kvelden.