Ekspert har lenge fryktet dødelig okseangrep

– Det er grusomt at to personer er døde etter et okseangrep. Men det er nettopp dette jeg lenge har fryktet, sier en ekspert på husdyrs atferd.

Bergljot Børresen har vært skikkelig bekymret etter de mange stangeulykkene de siste årene.

Børresen, som er ekspert på husdyrs atferd og tidligere forsker og veterinær, har lenge fryktet at det det skulle gå liv tapt. Søndag skjedde nettopp dette, i Sykkylven på Sunnmøre, da en far og en sønn trolig ble drept at to okser.

– Det er en grusom tragedie at to personer er døde etter et okseangrep. Men det er akkurat dette jeg lenge har fryktet, sier Børresen – som har skrevet flere bøker og artikler om dyrs og menneskers adferd og samspill.

– Ikke tilfeldig

EKSPERT: Bergljot Børresen som er ekspert på husdyrs atferd har lenge fryktet dødelige okseangrep. Foto: NTB

Eksperten forklarer at det ikke er tilfeldig at angrepet skjedde på sensommeren, etter at dyrene har gått lenge på beite.

– Både okser og kyr respekterer eierne sine mer når de står i bås og har mennesker tett på. Men etter en lang periode på beite, endrer oksene vaner og blir ikke fullt så medgjørlige, sier Børresen.

Hun kan ikke huske sist det var en sommer uten at storfe har gått til angrep på mennesker. Men det er sjelden det har gått så ille som i Sykkylven.

– Denne forferdelige tragedien må være en påminnelse for oss alle om at husdyr på beite må behandles annerledes enn når de er i hus, sier hun.

Stadig flere angrep

De siste årene har det vært stadig flere tilfeller der mennesker er blitt angrepet av storfe.

Senest i fjor sommer var det flere tilfeller der både kyr og okser gikk til angrep.

– Jo mer årene går, jo mer vant blir vi til å se på dyrene som våre undersåtter. Vi glemmer dessverre å respektere dem. Dette er en kraftig påminnelse om at vi er nødt til å behandle dem med respekt, sier Børresen.

Drevne karer

Sykkylven-ordfører Odd Jostein Drotninghaug kjente de to mennene som omkom søndag.

Han beskriver dem som drevne folk, som hadde håndtert storfe over lang tid.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug i Dykkylven. Foto: TV 2

Nå er fokuset hans å støtte familien som står igjen, og yte den bistand de kan.

– Kommunens beredskapsteam har stått på helt fra søndag kveld. Familien er naturlig nok svært berørt av denne tragiske hendelsen, sier Drotninghaug til TV 2.

Drept på beite

Søndag kveld var en helt vanlig augustkveld i Velledalen i Sykkylven på Sunnmøre.

Det var da Odd Kåre Fet (78) og sønnen Ole André Ramstad Fet (52) skulle flytte noen okser som var på beite.

Ute på beiteområdet gikk noe galt og oksene gikk til angrep på de to mennene.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 22.30 søndag. Personell fra ambulanse og luftambulanse rykket og gjennomførte livreddende førstehjelp, men livene sto ikke til å redde.

Sammen i sorgen

Under ett døgn etter den tragiske hendelsen strømmet rundt 100 personer til Sykkylven kirke, der dørene sto åpne for at innbyggerne kunne søke sammen i sorgen.

Okseangrepet kom som et sjokk og mange lurte på hvordan dette kunne skje.

Seksjonsleder Tony Gjerde ved Sykkylven lensmannskontor sier at de er rimelig sikre på at de to ble drept av okser. Foto: TV 2

Det lokale politiet har foreløpig ingen konkrete svar å gi. De fortsetter etterforskningen av hendelsen, som de kategoriserer som en tragisk ulykke.

Mandag ble de to oksene avlivet.

Seksjonsleder Tony Gjerde ved Sykkylven lensmannskontor sier at oksene uansett skulle til slakt om kort tid, men ble avlivet allerede mandag.