Jordbærsalat med spekemat

Nederst i artikkelen finner du oppskriften på en smakfull jordbærdessert.

Dette trenger du:

Ca. 150 g spekeskinke i tynne skiver eller annen spekemat

2-3 «never» ruccolasalat

Fersk camembert, gjerne norsk produsert

1 liten slangeagurk i terninger

10-12 jordbær

Marinade/dressing:

5 ss olivenolje

Saft av ½ sitron

Finhakket gressløk

Salt, pepper

1-2 ts flytende honning (smak deg fram)

Slik gjør du:

Begynn med å lage marinade/dressing. Visp/rist sammen olivenolje, sitron og smak til med honning, salt og pepper.

Skyll og rist av ruccolasalaten og fordel på et serveringsfat eller porsjonstallerkener. Bryt mozzarella i biter og fordel over salaten. Rens og del avocado i biter/terninger og fordel over sammen med slangeagurk i biter og jordbær i båter. Ringle over dressingen og eventuelt litt kremet balsamicoeddik.

Fordel over spekemat i skiver og eventuelt små stekte brødterninger.

Jordbær dessert med vaniljekesam:

Fordel jordbær i skiver/båter i en liten skål. Grovhakk ristede (lett stekte valnøtter) eller velg grovhakket havrekjeks og dryss over. Avslutt med vaniljekesam smakt til med litt ekstra vanilje eller vaniljeis.