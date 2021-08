Real Madrid-treneren avkrefter ryktene om at han vil hente Ronaldo tilbake

- Cristiano er en legende i Real Madrid, og han har all min kjærlighet og respekt. Men jeg har aldri vurdert å signere ham. Vi ser framover.

Det skriver Real Madrid-trener Carlo Ancelotti på sin egen Twitter-konto tirsdag ettermiddag. Bakgrunnen for at han har sett seg nødt til å avkrefte ryktene, er at portugiserens venn og journalist, Edu Aguirre, natt til tirsdag hevdet på det spanske TV-programmet "El Chiringuito" at italieneren ønsket seg en gjenforening med Ronaldo, som han trente i Real Madrid under sin forrige periode i klubben.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Ronaldo har bare ett år igjen av kontrakten sin med Juventus, og det har lenge blitt spekulert i at han ønsker seg en overgang vekk fra Torino-klubben. 36-åringen dro til Juventus for tre år siden, etter å ha scoret 450 mål på 438 kamper for Real Madrid i perioden 2009 til 2018.

Kylian Mbappé (t.h.) er Real Madrids store mål på overgangsmarkedet Foto: Franck Fife

Jakter Mbappé

Den anerkjente Marca-journalisten Jose Felix Diaz skriver tirsdag formiddag at Real Madrids hovedprioritet er Kylian Mbappé, og at klubben ikke ser på Ronaldo som et alternativ.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Real Madrid-president Florentino Perez i en årrekke har jaktet Paris Saint-Germain-stjernen Mbappé, som i likhet med Ronaldo bare har ett år igjen av kontrakten. Flere medier har rapportert at franskmannen nekter å forlenge med Paris-klubben, og at han har et ønske om å spille for Real Madrid.

Det er varslet et møte mellom Mbappé og PSG-ledelsen denne uka for en avklaring om framtiden. Dersom 22-åringen ikke får en overgang til Real Madrid nå i sommer, kan han hentes gratis om ett år.