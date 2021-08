Farzana Kochai (29) har de siste to årene sittet som folkevalgt i den afghanske nasjonalforsamlingen.

Etter at Taliban søndag rykket inn i den afghanske hovedstaden Kabul har hun holdt seg hjemme. Som kvinnelig parlamentsmedlem, med bakgrunn fra aktivisme og menneskerettighetsarbeid, frykter hun for livet sitt.

– Jeg er aller mest redd for å miste livet. Videre er jeg redd for å miste friheten min, muligheten til å jobbe og gjøre min stemme hørt, sier Kochai til Reuters.

Hjerteskjærende

Etter hvert som Taliban rykket frem i Afghanistan de siste ukene, tikket rapportene inn til FN om hvordan kvinner og jenter ble behandlet i områdene de erobret. FNs generalsekretær Antonio Guterres kaller rapportene forferdelige.

BEKYMRET: FNs generalsekretær Antonio Guterres sier FN tidlig fikk indikasjoner på at Taliban innfører strenge restriksjoner på menneskerettighetene i områdene de tok kontroll over. Foto: JOSE JORDAN

– Det er spesielt forferdelig og hjerteskjærende å høre at hardt tilkjempede rettigheter til afghanske jenter og kvinner blir revet vekk, sa han fredag, to dager før Taliban inntok presidentpalasset i Kabul.

Sist Taliban satt ved makten, fra 1996 til 2001, ble kvinner nektet utdanning, de fikk ikke jobbe, og kunne ikke bevege seg utenfor hjemmet uten en mannlig medfølger. I tillegg var det strenge regler for hvordan kvinner skulle dekke seg til.

Nå sier Taliban at de ikke ønsker å gjøre kvinner til ofre. Enamullah Samangani, leder av Talibans kulturelle avdeling, lover «amnesti» til alle innbyggere, og oppfordrer kvinner til å delta i myndighetenes arbeid. Liknende lovnader kom under Talibans pressekonferanse tirsdag ettermiddag:

Talsperson Zabihullah Mujahid og resten av Taliban har siden innmarsjen lovet å beskytte kvinners rettigheter. Mange er skeptiske. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

– Kvinners rettigheter er viktig. Kvinner har alle rettighetene islam gir dem, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid. Han forsikrer at kvinner vil ha lov til å jobbe, innenfor grensene satt av koranen.

Akkurat hva det innebærer, er ikke klart.

Frykter det verste

Fra Kabuls gater rapporterer CNN at en lokal burkaforretning selger bedre enn på lenge. Mange kvinner tar forholdsregler i påvente av Talibans nye regjering, noe som er godt nytt for burkaforhandlere.

BURKA: Kvinner var pålagt å bruke det heldekkende plagget utenfor hjemmet da Taliban satt ved makten i Afghanistan fra 1996 til 2001. Foto: MUSADEQ SADEQ

– Jeg kan se én kvinne i burka i det fjerne. Ellers er det ingen kvinner her. Det er en del av hverdagen nå, man kommer til å se langt færre kvinner i gatene, fordi kvinner er redde, sier CNNs ledende utenrikskorrespondent Clarissa Ward fra den vanligvis så travle handlegaten.

Kochai sier hun håper på det beste, men frykter det verste.

Hun mener at i beste fall vil kvinner få gå på skole og jobbe, men med noen begrensinger. Det verst tenkelige scenarioet, sier hun, er at kvinner fjernes helt fra samfunnet.

– Alt kan skje. Situasjonen er uforutsigbar, og folk kjenner Talibans natur og hva som skjer i Afghanistan, sier hun.

Vil gi Taliban motstand

Dersom Taliban prøver å innføre like strenge regler for kvinners liv nå som i 1996, tror Kochai de vil møte motstand.

– Kvinner i Afghanistan vil ikke tolerere det. Vi har en generasjon som har vokst opp med andre verdier, som de ikke kan gi opp. Dette kan skape grunnlag for en ny krig, sier hun.

Da Taliban tok over makten i 1996, tvang de kvinner ut av arbeidslivet og håndhevet påbudet om burka med jernhånd. Foto: Santiago Lyon/AP Photo

Etter at Taliban-styret ble fjernet fra makten under den USA-ledede invasjonen i 2001, har det blitt gjort mye for å bedre situasjonen for kvinner i Afghanistan. Det har blitt gjort fremskritt innenfor helse og utdanning, og 27 prosent av medlemmene i parlamentet er kvinner - som Farzana Kochai.

– At noen en dag kommer og tar fra deg alt og kaster det vekk. Dette er ikke lett for den unge generasjonen i Afghanistan, sier hun.

En amerikansk etterretningsrapport har ifølge NTB slått fast at alt som er oppnådd for kvinner i landet, står i fare dersom Taliban kommer til makten.

Usikker fremtid

Mens kaos og usikkerhet råder i Afghanistan, følger Kochai utviklingen tett fra hjemmet sitt i Kabul.

– Ingen vet hvor dette ender, sier hun.

Taliban har gitt statsansatte amnesti og bedt dem gå på jobb igjen.

Klamrer seg fast i militærflyet

– Dere bør starte deres vanlige live med full tillit, oppfordrer Enamullah Samangani i Talibans kulturkommisjon.

Men Kochai sier folk i Kabul holder seg inne og håper de er trygge i hjemmene sine.

– Taliban, som vi for inntil få dager siden slåss mot, er nå i hovedstaden, i presidentpalasset. Det er helt naturlig at folk er redde. Det er ikke bare å skulle fortsette livet som om alt er normalt. Situasjonen er ikke normal, sier hun.