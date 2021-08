Opprettet sikkerhetssone etter melding om gasslukt

Politiet i Oslo meldte på Twitter tirsdag formiddag at det er opprettet en sikkerhetsavstand på 100 meter i et område på Furuset i Oslo, etter at det skal være kjent kraftig gasslukt i området.

– Ved politiet og brannvesenets ankomst var lukten borte, opplyser politiet til TV 2.



Sikkerhetssonen på 100 meter ble dermed opphevet.