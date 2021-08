Nye tall: Nesten umulig for vanlige folk å kjøpe bolig

Den såkalte sykepleierindeksen viser at det omtrent er umulig for folk med vanlige inntekter å kjøpe sin egen bolig på det sentrale Østlandet. Samtidig er det en klar økning både i antall og andel førstegangskjøpere.

– Utviklingen i sykepleierindeksen i første halvår 2021 viser at muligheten for å bli boligeier for vanlige lønnsmottakere i Norge er blitt ytterligere redusert. Boliger tilgjengelig for sykepleieren går ned i alle byer i Norge, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

Sykepleierindeksen: Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt. Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid. Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. Kilde: Eiendom Norge

I en pressemelding fra Eiendom Norge sier Francke Lund at de reduserte utlånsrentene ikke har kommet sykepleieren til gode på grunn av gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften.

– Andelen boliger en sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt ytterligere gjennom første halvår, sier analysedirektøren.

Tromsø nest verst

Indeksen viser at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser, og at reglene i boliglånsforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottakere i dette området.

– For en sykepleier var det bare mulig å kjøpe én til tre prosent av boligene på det sentrale Østlandet i første halvår 2021, sier Francke Lund.

Utover Østlandsområdet er det Tromsø som har lavest tilgang til boligmarkedet. Også her synker sykepleierindeksen markant fra 17,3 prosent av boligene omsatt i 2020 til 12,7 prosent i første halvår.

– I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 22,8, 29,4 og 25,8 prosent, sier Francke Lund.

Flere førstegangskjøpere

Samtidig som sykepleierindeksen viser vanskelige forhold for vanlige lønnsmottakere på boligjakt i Østlandsområdet, viser ferske statistikker fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita en klar økning i antall og andel førstegangskjøpere.

NEF skriver i en pressemelding at den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har økt i styrke i andre kvartal 2021, og at veksten blant førstegangskjøpere i andre kvartal er relativt sterk i de store byene.

«I kommunene rundt Oslo er veksten enda sterkere. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne et like høyt antall førstegangskjøpere som nå. Gjennomsnittsalderen har falt fra 28,3 år i 2008 til 27,8 år i 2020», skriver NEF.

– Til tross for sterk boligprisvekst de siste 20 årene, ser det ikke ut til at den gjengse førstegangskjøper har større vansker med å komme seg inn i boligmarkedet nå enn tidligere. De fleste med vanlige inntekter finner en vei inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF.

Han forteller at mange unge er flinke til å spare og utnytter det lave rentenivået.

– Rundt 60 prosent kjøper sammen med partnere, venner, søsken eller foreldre, og flere får foreldrehjelp. Med avkjøling i markedet og svak prisutvikling ligger det godt til rette for at førstegangskjøpere vil ta enda større andeler av boligmassen i tiden som kommer, sier Geving.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: CF-Wesenberg

Én gruppe sliter

Geving peker samtidig på noe som bekymrer, nemlig at andelen lavinntektshusholdninger har økt, spesielt i Oslo hvor prisnivået er høyt og tilgangen på de rimeligste boligene er lav.

– Både blant personer med lav inntekt, deltidsarbeidere og arbeidsløse, samt blant leietakere, er innvandrere overrepresentert, og andelen som står utenfor boligmarkedet er dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig, sier Geving, og fortsetter:

– Barn av innvandrere adopterer den norske eierlinjen, men det tar tid å bygge egenkapital til boligkjøp i pressområder, og foreldre med lav inntekt har begrenset mulighet til å hjelpe barna. I dag utgjør innvandrere og barn av innvandrere en tredjedel av Oslos befolkning mot en femtedel før EU-utvidelsen i 2004 som har skapt en bølge av arbeidsinnvandring til Norge, spesielt fra Polen og de baltiske landene.

Geving mener flere må integreres i den norske boligmodellen dersom man skal klare å hindre et fremtidig fall i eierandel.

– Sammen med arbeid er eierskap til egen bolig de viktigste brikkene i god integrering. Målet bør være å gjøre det mulig å eie egen bolig for alle som ønsker det, såfremt de er i stand til å betjene eget lån, sier Geving.