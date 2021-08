Oppsal-skytingen: Siktede ønsker ikke å forklare seg

34-åringen erkjenner at politiet har tatt riktig mann, men nekter straffskyld for drapsforsøk. Nå nekter han å la seg avhøre, inntil videre.

Kvart over åtte søndag kveld rykket politiet i Oslo ut med store styrker etter meldinger om skyting i en t-banevogn på Skøyenåsen i Oslo.

To menn i slutten av tenårene ble skutt og hardt skadd inne på t-banen. Begge to skal være innlagt på Ullevål sykehus, men utenfor livsfare.

34-åringen som er siktet for drapsforsøk fremstilles for varetektsfengsling i dag. Siktede har samtykket til å la seg fengsle.

Ber om isolasjon

Politiet ønsker å avhøre mannen så fort som mulig, men 34-åringen ønsker fortsatt ikke å avhøre politiet.

– Siktede ønsker foreløpig ikke å forklare seg, sier mannens forsvarer, advokat Daniel Storrvik, til TV 2.

I en pressemelding tirsdag skriver politiet i Oslo at de kommer til å be om at mannen fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon i to uker.

Sto i soningskø

TV 2 har tidligere skrevet at 34-åringen er svært godt kjent for politiet fra tidligere. I 2011 ble han dømt til forvaring for et drapsforsøk.

I januar i år ble han på nytt dømt for vold mot flere personer. Straffen ble satt til fengsel i ett år. Etter å ha stått i soningskø skulle han etter planen gjennomføre straffen sin i Åna fengsel fra 27. juli, men soningen ble utsatt med 30 dager.

Dermed var han 11 dager unna å bli fengslet da skuddene på t-banen falt.