Alle elever bør få velge selv

Fritt skolevalg er den beste løsningen vi har for å sikre at elever får friheten til å velge videregående skole selv, uavhengig av bakgrunn og foreldrenes postnummer.

TV 2 har fortalt om 15 år gamle Tuva Etterlid Kjøs fra Sunnfjord, som ønsket å gå idrettslinjen i Sogndal, en halvannen time unna, for å spille fotball. Sogn og Fjordane hadde tidligere fritt skolevalg, men det nye inntakssystemet til de rødgrønne i Vestland fylke gjorde henne sjanseløs i opptaket.

Det endte med at hun nå har flyttet på hybel på andre siden av landet, i Fredrikstad, og skal starte på privatskole der.

I Aftenposten tidligere denne uken kunne man lese om Lukas Sæther (16) som hadde jobbet hardt for å få 5,5 i karaktersnitt, men som likevel ikke hadde sjans til å komme inn på annet enn nærskolen sin.

Han bor nemlig i Viken, og i fjor høst innførte det rødgrønne flertallet i Viken fylkeskommune nærskoleprinsipp for opptak til videregående skole.

Resultatet har blitt at mange elever ikke kommer inn på de skolene de ønsker seg, mer er avhengig av hvor foreldrenes deres har hatt råd til å bo.

Resultatet av nærskoleprinsippet til partiene på venstresiden blir altså at mange elever ikke kommer inn på de skolene de ønsker seg, og er mer avhengig av hvor foreldrenes deres har hatt lyst og råd til å bosette seg.

Høyre mener det er en elevrettighet å kunne velge mest mulig fritt hvilken videregående skole man vil gå på.

Lang reisevei

Derfor foreslå regjeringen før sommeren at det skal være modeller for fritt skolevalg i hele landet.

Vi vil ha nasjonale regler som sikrer at elever har mulighet til å velge mellom flere videregående skoler, samtidig som fylkeskommunene fortsatt skal ha mulighet til å fastsette noen inntaksområder for å unngå lang reisevei.

Reglene skal gjelde for elever som søker om inntak fra våren 2022.

Men dette står på spill ved et eventuelt regjeringsbytte.

Partiene på venstresiden har sagt at de vil reversere dette så fort de kommer til makten.

Det betyr at det vil være mange elever i Norge som vil lide samme skjebne som Lukas Sæther, dersom de rødgrønne vinner valget.

Blanke ark

De aller fleste elevene velger nok nærskolen sin sammen med vennene sine, men for de elevene som ikke vil det, bør det være mulig å velge noe annet.

Det kan være mange grunner til at en elev ønsker å velge seg til en annen skole enn nærskolen.

Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en spesifikk skole, eller kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk.

Det burde alle elever få mulighet til. Fritt skolevalg handler også om friheten til å velge seg bort.

Høyre er garantisten for fritt skolevalg. Etter 10 år i grunnskolen er det på tide å gi elevene mer makt ved at de selv får være med å bestemme hvilken videregående skole de skal gå på.

Jeg tror faktisk det er hensynet til disse elevene som er årsaken til at de fleste fylker har hatt en form for fritt skolevalg tidligere, for eksempel Finnmark, Sogn og Fjordane, Rogaland og Oslo.

Frem til nyere tid var det faktisk kun fire fylker som hadde en ordning med nærskoleprinsippet. Etter at de ble innført modeller for fritt skolevalg i Finnmark, gikk faktisk antall elever som bodde borte ned. Og i dag fullfører rekordmange videregående skole.

Tilpasse seg systemet

Fritt skolevalg er den beste løsningen vi har for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett, eller realfag, får friheten til å velge dette selv.

Politikere kan alltid finne 150 ulike argumenter for hvorfor innbyggerne ikke skal få velge selv, men det er ikke innbyggerne som skal tilpasse seg systemet – systemet må tilpasses innbyggerne.

Mens venstresiden viser en rørende omtanke for fylkespolitikernes valgfrihet, bryr de seg langt mindre om elevenes valgfrihet.

La det være klart. Fritt skolevalg er ikke et perfekt opptakssystem, men det er det mest rettferdige av mange urettferdige.

Løsningen på at noen skoler har få søkere er nemlig ikke å binde elevene til den skolen. Løsningen er å gjøre skolen bedre.

Egeninnsats

For Høyre er det også veldig viktig at elever med svake karakterer får egne tilpasset studieløp slik at de opplever motivasjon og mestring.



Det er ingen motsetning mellom det og et opptakssystem som gjør at elever kan få velge mellom flere skoler.

Det eneste elevene selv kan påvirke gjennom skoleløpet sitt, er egeninnsats. Med mindre foreldrene har råd og lyst til å flytte, får man ikke gjort noe med postnummeret.



Karakterene har man imidlertid en viss råderett over selv.

Med fritt skolevalg er det elevenes karakterer og elevens eget ønske som skal veie tyngst når det kommer til valg av videregående skole. Det vil Høyre kjempe for.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no