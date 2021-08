Her er spørsmålene vi må stille oss etter t-baneskytingen

Søndag kveld opplevde de som var på T-banelinje 3 en skremmende skyteepisode ved Skøyenåsen i Oslo med to unge gutter som ofre.

Jeg skal ikke blande meg inn i skyldsforhold og pågående etterforskning. Men denne saken reiser noen viktige spørsmål for alle som er opptatt av trygghet i byen.

Det gjelder en person som er dømt for grov vold en rekke ganger siden 2003, da han som 16-åring ble dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter.

Det samme ble mannen dømt for i 2008, og i 2011 ble han dømt til forvaringsstraff etter å ha slått en person i hodet med jernrør, så offeret overlevde bare takket være rask og god helsehjelp.

Gjerningsmannen ble sluppet ut fra forvaring i 2018, og i juni 2019 ble han tatt for å ha sparket og slått en mann i ansiktet så han fikk nerveskader.

Dom i denne saken falt i januar i år, og han ble samtidig dømt for i alt ti tilfeller av vold, trusler og hærverk, ifølge TV 2.

Viktige spørsmål

På bakgrunn av denne voldshistorien er det etter skytingen på T-banen grunn til å stille oss noen viktige spørsmål:

1. Når en person som for tre år siden ble løslatt fra forvaring, allerede i januar i år blir dømt for en rekke nye alvorlige voldsepisoder fra 2019 av, må risikoen for gjentakelse være betydelig. Hvorfor sørger man ikke da for at soningen iverksettes så snart som mulig? Jeg er klar over at det under sittende regjering igjen er blitt lange soningskøer på nær ett tusen, men det fins alltid noe ledig kapasitet til prioriterte tilfeller.

I denne saken har personen endog fått innvilget en måneds utsettelse med soningen til 27. august.

Kriminalomsorgen begrunner det til TV 2 med at «det er innenfor normale rutiner og prosedyrer, at man kan gi utsettelse når det er fornuftig». Dessverre var det her åpenbart ikke fornuftig.

Vi må kunne forutsette at man kjenner til tidligere dommer og voldshistorikk når man vurderer søknader om utsettelse av soning.

2. For å hindre at personer som begår gjentatt farlig vold og kriminalitet skal fortsette med dette, har vi straffeparagrafen om forvaring. Når noen dømmes til forvaring skal det før løslatelse vurderes om det er nærliggende fare for gjentakelse. Hvis kriminalomsorgen, påtalemyndigheten og tingretten kommer fram til det, kan straffen forlenges med inntil fem år av gangen. Dette er det samfunnsvernet vi har i Norge mot personer som rettssystemet dømmer til forvaring.

Spørsmålet i dette tilfellet blir hvordan faren for gjentakelse ble vurdert ved løslatelsen i 2018.

Og når det etter løslatelsen fra forvaring likevel er begått en rekke voldshendelser som vedkommende ble dømt for i retten i januar i år – hvordan ble behovet for en ny dom om forvaring vurdert?

Hensikten med denne lovgivningen er å beskytte samfunnet mot gjerningspersoner med høy risiko for gjentakelse. Da må vi lære av denne saken og gå igjennom hvordan bruken av forvaring fungerer.

3. Det er kjent at flere personer tre kvarter før skytingen på T-banen ble truet av samme person på Tveita. Politiet ble varslet, men de kom ikke på grunn av manglende kapasitet. Jeg vet ikke hva som lå bak denne vurderingen, og hvilke andre ting som var viktigere. Men pågående trusler bør være høyt prioritert, og kanskje kunne gjerningsmannen blitt stoppet I tide.

Det viktigste er at vi må ha nok kapasitet i patruljetjenesten til å følge opp flere hendelser samtidig.

Leder av Oslo politiforening, Kristin Aga, skrev i en kronikk i Politiforum den 3. juli: «Patruljetjenesten i Oslo oppleves som å ha blitt en salderingspost som stadig rammes av økonomiske kutt. Det er i dag færre som jobber i patruljetjeneste enn for noen år siden.»

Regjeringen har stadig gjentatt at kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data, men T-baneskytingen på søndag minner oss om at vi også må ha et politi som kan sikre tryggheten på gateplan.

