Drepte moren sin og sendte SMS: «Håper du fortsatt er i live»

OSLO TINGETT (TV 2): Den 47 år gamle drapsmannen husker svært lite fra kvelden han drepte moren sin, men hevder han ikke forstod at moren var død da han reiste til legevakten.

Tirsdag sitter 47-åringen tiltalt i en rettssak for første gang i sitt liv.

– Det som har skjedd, er helt sinnssvakt, sier han fra vitneboksen.

Det er snart ett år siden torsdagskvelden 17. september i fjor, da han og moren spiste pizza på en restaurant på Grünerløkka i Oslo.

Ifølge 47-åringen hadde han og moren begge problemer med alkohol, noe han alltid har vært åpen om. Han likte likevel svært dårlig å snakke om problemene sine sammen med moren.

– Vi har aldri vært særlig flinke til det, så jeg var ganske opptatt av at vi ikke skulle snakke om sånne ting, sier mannen.

Voldsom slåsskamp

På restauranten mener mannen at han drakk seks øl, mens moren drakk vin. Etterpå dro de hjem til morens leilighet på Sofienberg for å høre på musikk.

Derfra husker ikke mannen stort av hva han og moren snakket om, annet enn at samtalen utviklet seg til en voldsom slåsskamp.

Politiets etterforskning har avdekket at de to begynte å slåss omkring klokken ti på kvelden.

– Jeg husker det egentlig som at slåssingen skjedde etter bare ett eller to glass, men det må jo bety at vi snakket i rundt fire timer først. Det husker jeg ingenting av, sier han.

Mannen har gjennom fire politiavhør ikke hatt noen formening om hva som utløste slåsskampen, og etterforskningen for øvrig har ikke avdekket noe motiv for voldshandlingene.

– Vi pratet vel om noe vi åpenbart ikke skulle prate om, da, sier mannen i retten.

– Har ingen anelse

– Hva tenker du at dere kan ha pratet om? spør statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

– Det vet jeg ikke, svarer han.

AKTOR: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, her avbildet i 2017, fører påtalemyndighetens sak mot 47-åringen. Foto: Berit Roald / NTB

Mannen har forklart at han har hatt raserianfall i forbindelse med stort inntak av alkohol tidligere, og at han og moren har kranglet høylytt flere ganger.

– Hva kan gjøre deg sint og irritert i samtaler med henne, da? spør aktor.

– For eksempel når hun stiller et spørsmål og ikke er interessert i å høre svaret.

– Tror du det kan ha skjedd den kvelden?

– Vi snakket sammen i fire timer, jeg vet ikke, sier mannen, som er tydelig irritert på statsadvokatens spørsmål.

– Hva tror du utløste slåsskampen?

– Jeg vet ikke. Kanskje sinnsstemningen min, at jeg har hørt stemmer i hodet og var veldig full. Det må ha vært noen følelser i bildet. Jeg antar i hvert fall det, men det kan hende vi ikke kranglet i det hele tatt også. Hvis ikke det var noen følelser i sving, så gir det ingen mening i hodet mitt. Men jeg har ingen anelse, sier han.

Avvist av legevakten

Under slåsskampen husker tiltalte at han på et tidspunkt ble liggende oppå moren sin på gulvet.

– Jeg husker et bilde av at jeg holdt henne rundt halsen. Hun ble slapp, og jeg tenkte at hun svimte av eller noe sånt, sier han.

Mannen forklarer at han forsøkte å løfte moren opp i senga, men at hun var helt slapp i kroppen, og at han derfor ikke fikk det til.

I stedet la mannen seg til å sove på sofaen.

– Da jeg våknet, var jeg fortsatt sint. Jeg tenkte at «nå har jeg ødelagt det med mamma». Så hørte jeg litt på musikk og tok noen bilder av meg selv som viste skadene jeg hadde fått. Etter hvert reiste jeg ned til legevakta for å få sydd leppa, sier han.

Hos legevakten ble mannen avvist av de ansatte, angivelig på grunn av sin aggressive opptreden.

Politiet har etterforsket de ansatte som avviste mannen, men kommet til at de ikke gjorde noe straffbart. Senere i rettssaken skal en lege og en sykepleier vitne.

MØTTE HER: På andre forsøk slapp 47-åringen inn på Oslo legevakt, der han ga uttrykk for bekymring om moren sin. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Mannen dro umiddelbart for å kjøpe narkotiske stoffer.

– Jeg tenkte at jeg måtte roe meg ned, så jeg dro rett borti gata og kjøpte heroin for 1000 kroner som jeg fikk i meg med en gang, sier han.

Pågrepet på Oslo S

Da mannen utpå ettermiddagen kom tilbake til legevakten, forklarte han at moren hans lå skadd i leiligheten sin.

Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) reiste hjem til moren og ba om bistand fra politiet til å ta seg inn i leiligheten.

Politiet ankom stedet klokken 17.12 og meldte to minutter senere fra om funn av en død kvinne. Det var blodspor mange steder i leiligheten.

Obduksjonen viser at kvinnen hadde alvorlige knusningsskader, men at hun døde av pustesvikt.

Klokken 17.53 ble mannen pågrepet på Oslo Sentralstasjon.

– Jeg gikk rundt i byen, men jeg husker ikke stort av det. Jeg hadde altfor mye opium i meg da jeg gikk over broen og inn på Oslo S der, og jeg kastet opp rett før politiet kom og pågrep meg, sier han.

Da mannen ble plassert bak i politiets bil, fortalte patruljen ham at han var siktet for drapet på sin egen mor. Øyeblikket der mannen får beskjeden, er filmet av politiet.

Filmen viser angivelig at mannen blir ekstremt overrasket.

– Jeg trodde at hun hadde anmeldt meg for vold, sier han.

I løpet av dagen hadde han sendt flere SMS-er til moren sin. I en av dem står det: «Håper du fortsatt er i live».

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du fikk vite at hun var død som følge av det du hadde gjort mot henne?

– Jeg gråt og var trist. Da det sank inn hva som hadde skjedd, så stod jeg og ble undersøkt under neglene og tatt bilder av og hele pakka, alt mens jeg gråt.

Risikerer forvaring

Det er satt av fire dager til rettssaken mot 47-åringen. Påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å legge ned påstand om forvaringsstraff.

Forvaring brukes i de sakene der retten mener at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet mot den tiltalte, fordi det er stor sannsynlighet for at tiltalte vil begå ny kriminalitet.

Mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, har tidligere sagt til TV 2 at hun mener det vil være feil å idømme ham forvaringsstraff.

I retten nekter mannen straffskyld for drapet. Lozic har varslet at de vil problematisere rettspsykiaternes vurdering om at 47-åringen er strafferettslig tilregnelig.