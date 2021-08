– Innrømmet at han kastet egg på sønnen vår

Det er nå klart hvem som kastet egg på en 14-åring ved Sjusjøen i Innlandet. Det er, som Norges Skiforbund innrømmet i går, gutter som var på forbundets samling av Morgendagens helter ved Sjusjøen i Innlandet.

– Jeg fikk i natt en melding på Messenger fra en av guttene som innrømmet at han og andre kastet egg på sønnen vår. Gutten beklaget det på det sterkeste, men nektet like sterkt på at de hadde kastet sykkelen til gutten vår utfor en skråning, forteller moren til 14-åringen til TV 2.

Hendelsen skjedde Natrudstilen ved Sjusjøen i forrige uke. 14-åringen var sammen med familien på hytta. Gutten var ute og syklet en tur da han ble stoppet av ungdommer, som hoppet ut av to biler. Ifølge lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen tok de sykkelen fra 14-åringen og kastet den utfor en skråning. I tillegg kastet de egg på gutten. Familien til gutten følte episoden var så alvorlig at de anmeldte forholdet. Nå viser det seg at skiungdommene ikke kastet sykkelen til 14-åringen utfor en skråning.



– Vi har i morgentimene konfrontert vår sønn med påstanden skiungdommen kommer med, og han innrømmer nå at de ikke har rørt sykkelen hans. Vi som foreldre er selvsagt skikkelig lei oss, han har løyet for oss og vi beklager det så mye vi kan. Men uansett: kasting av egg på andre bør jo ikke skje, sier mor til 14-åringen, som håper dette har vært en lærepenge for begge parter.