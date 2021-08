Elbilsalget i Norge har økt kraftig de siste årene. Det startet ganske forsiktig i 2011, så tok det for alvor av fra 2014/2015 da flere populære modeller kom ut på markedet.

Men veksten i elbilsalget har slett ikke vært lik for hele landet. De nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark kom senere ut av startblokkene. Og særlig Finnmark var lenge unntaket i det norske elbileventyret. Nå har det imidlertid snudd:

– Veksten i elbilandelen i nybilsalget er veldig stor i nord den siste tiden. Det kan være mange grunner til det, men de mest åpenbare er nok ladeinfrastruktur og bilene som har kommet i 2020 og 2021, forteller generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Ikke så mange bruksfordeler

Mens Finnmark lenge var tregest i overgangen til elbiler, har man nå landets største vekst i elektrisk markedsandel i nybilsalget det siste året.

Christina Bu er generalsekretær i Elbilforeningen.

I Finnmark har økningen i elbilsalget første halvår 2021 vært på 11 prosentpoeng sammenlignet med de totale tallene fra 2020. Det er den aller største økningen i Norge.

– At finnmarkinger kjøper elbil som aldri før er særlig interessant siden det ikke finnes like mange særegne bruksfordeler der, som i resten av landet. Det er ikke bompenger og få fergesamband, og kollektivfelt er lite relevant. Avgiftspolitikken og et skikkelig utbygd ladenettverk har vært avgjørende. Nå har endelig ladetilbudet kommet, og beskjeden vi får fra elbilistene i nord er hvor viktig momsfritaket er nå som det endelig er mulig å bli med på utviklingen for folk i disse fylkene, sier Bu.

Tesla fikk på plass viktig nyhet – like før sommerferien

Slik ser utviklingen ut de siste drøye ti årene. Graf fra Elbilforeningen.

Fra én til 21 ladestasjoner

Hun peker på særlig en avgjørende faktor her:

– Den aller viktigste ladeutbyggingen er det store prosjektet Ishavsveien i Nord-Troms og Finnmark, der de lokale kraftlagene gikk sammen i 2020 på anbudet fra Enova som lenge hadde stått uten seriøse budgivere. Nå er de fleste av laderne i dette prosjektet bygget og Finnmark har gått fra å ha én eneste hurtigladestasjon i januar 2019, til 21 stasjoner i dag. Enova har også hatt en anbudsrunde på støtte til utbygging i Lofoten og Vesterålen og langs Kystriksveien langs Helgelandskysten. Førstnevnte er godt i gang, mens kystriksveien-utbyggingen er ventet å komme skikkelig i gang i løpet av høsten, forteller Bu.

Nå skal Audi droppe både bensin- og dieselbiler

Omfattende utbygging

For å se litt nærmere på antall og utvikling her: Finnmark fikk sin første hurtigladestasjon i slutten av 2018. En hurtiglader i Kirkenes. I dag er det 21 hurtigladestasjoner spredt over gamle Finnmark fylke.

1. januar 2019 var det 39 hurtig- eller lynladere i Troms og Finnmark (To av dem var i Finnmark ved den nevnte hurtigladestasjonen i Kirkenes, resten i Troms)

Per 30. juni 2021 var det 95 hurtig- eller lynladere i Troms og Finnmark.

I Nordland var det 72 hurtigladere 1. januar 2019. 30. juni 2021 var det 116 hurtigladere i fylket.

To ting er ekstra viktig når du skal lade elbilen

Det har har vært en kraftig økning i lademulighetene lengst nord i landet de siste årene. Denne ladestasjonern befinner seg i Bossekop i Finnmark. Foto: Ishavskraft.

To elbiler dominerer

Samtidig har det særlig det siste året kommet en rekke nye elbiler som har breddet utvalget, og gjort det mer aktuelt for langt flere å kjøre elektrisk. Likevel handler på langt nær alt om siste nytt her:

– Nei, det er likevel verdt å merke seg at det fortsatt er to litt mer etablerte modeller som dominerer markedet. Tesla Model 3 er elbil nummer én i alle fylkene, og Nissan Leaf er fortsatt inne på topp fem solgte elbiler de siste 12 månedene i alle fylkene, forteller Christina Bu.

Tesla Model 4 er en storselger, også lengst nord i landet.

Kjøper litt andre modeller

På hvilke elbilmodeller som selger best i Nordland, Troms og Finnmark ser vi enkelte forskjeller fra resten av landet. Tesla Model 3 topper salget siste 12 måneder i alle fylker. I Finnmark er Mazda MX-30 inne på topp fem, den posisjonen er den ikke i nærheten av å ha i noen andre fylker. Samtidig er en bestselger som Audi e-tron ikke å se på statistikken i Finnmark. Det er heller ikke Volvo XC40.

I Troms er både e-tron og XC40 inne på topp fem, mens e-tron er ute i Nordland. Her er Polestar 2 på femteplass.

Dette forteller nok mye om at de ulike merkene ikke er like godt representert over hele landet. Særlig i Finnmark er det langt mellom bilforhandlerne og flere merker er rett og slett ikke til stede der. Dermed får vi også et kjøpsmønster som kan skille seg fra de andre delene av landet. Men også her skjer det en utvikling, der økt etterspørsel gjør det mer interessant å være representert.

Så mange dropper norgesferie – fordi de har elbil

Polestar er blant merkene som nå øker tilstedeværelsen lengst nord i landet. Dette er for øvrig deres første showroom i Norge, det ligger i Oslo sentrum.

Elbilturné i nord

Akkurat nå er det forresten ekstra fokus på elbil i nord. Finnmark elbilforening samarbeider med en rekke bilforhandlere i Finnmark, samt kraftlagene bak ladenettverket Ishavsveien, om en elbilturné. Målet er å gjøre det enklere for folk å velge elbil når man skal bytte bil neste gang.

Det vil bli muligheter for publikum underveis til å prøvekjøre en rekke modeller fra en flere bilforhandlere, snakke med engasjerte og erfarne elbilister samt delta på kveldsarrangementer om veien mot et helelektrisk 2025 i Finnmark.

Krever at alle bensinstasjoner også må ha elbil-lader

Video: Så mye koster det egentlig å kjøre elbil ett år