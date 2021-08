Fotballryktene: – Vil tilby Pogba monsterlønn

Manchester United og Paul Pogba fikk en pangåpning på Premier League-sesongen hjemme mot Leeds. Franskmannen var en av kampens store spillere med fire målgivende pasninger. Men fremtiden til midtbanespilleren er svært uviss. Kontrakten med Manchester-klubben løper ut neste sommer. PSG er blant klubbene som følger Pogbas situasjon tett. Ifølge The Independent er franskmennene villige til å gi Pogba en ukelønn på hele 7,4 millioner kroner.

Manchester City har ennå ikke gitt opp jakten på Harry Kanes signatur, til tross for at Tottenham har uttalt at Kane ikke er til salgs. Med to uker igjen av overgangsvinduet begynner det å haste. Ifølge ESPN vil de lyseblå fortsette å teste hvor Tottenhams grense går. Kane blir uansett en svært dyr mann. En prislapp på 1,8 milliarder kroner er tidligere blitt antydet for mannen med tre år igjen av Tottenham-kontrakten.

Chelsea har kastet blikket på Borussia Dortmunds engelske stortalent Jude Bellingham, ifølge Eurosport. Han skal være en mulig løsning dersom Declan Rice ikke blir Chelsea-spiller denne sommeren. Det ryktes at Thomas Tuchel ønsker å forsterke Chelsea-troppen med en midtbanespiller og en midtstopper før vinduet stenger.

Flere andre spillere kan forlate London-klubben i løpet av de nærmeste dagene. Lyon er i forhandlinger om Emerson Palmieri, mens Michy Batshuayi kan bli lånt ut til Besiktas. Kurt Zouma og Tammy Abraham er andre overflødige spillere på Stamford Bridge.

Cristiano Ronaldos fremtid i Juventus er usikker. Både 36-åringen og Juventus jobber med en exit-plan, noe som har fått Manchester United til våkne. Det skriver La Repubblica. Samtidig skal Ronaldo være på ønskelisten til Carlo Ancelotti og Real Madrid.

Sky Sports skriver at Barcelona er interessert i Pierre-Emerick Aubameyang. Philippe Coutinho kan bevege seg motsatt vei.

Jesse Lingard hadde en forrykende vårsesong i West Ham, og det er en dårlig skjult hemmelighet at London-klubben ønsker å sikre seg Lingard permanent. Så spørs det hva Manchester United krever for 28-åringen.