Mushaga Bakenga om vondt minne: – Bamsen min ble skutt i hjel

Norsk-kongolesiske Mushaga «Mush» Bakenga (29) har markert seg i norsk fotball de seneste årene. Toppscoreren har spilt for flere norske og utenlandske klubber og vunnet en rekke mesterskap. Nylig ble trønderen hentet fra Odd til japanske Tokushima Vortis.

Før 29-åringen tar turen til Japan gjester han ukens En kveld hos Kloppen sammen med hotelleier Petter Stordalen (58) og komiker Sigrid Bonde Tusvik (41).

BESØK: Mushaga Bakenga (venstre), Petter Stordalen og Sigrid Bonde Tusvik inntar middagsbordet hos Solveig Kloppen denne uken. Foto: Agnete Brun / TV 2

Underveis i middagsselskapet serverer Bakenga en sterk historie.

I 1996, da fotballstjernen var fire år gammel, ble han tatt med til foreldrenes hjemland, Kongo. Det som i utgangspunktet skulle være en ferie ble i stedet en to år lang flukt.

Svartelistet

Kort tid etter at Bakenga og foreldrene ankom Kongo ble det borgerkrig.

– Vi er der én måned eller to. Plutselig så bryter krigen ut, og så sendes det etter hvert ut svartelister og på alle de listene sto faren min øverst, forteller han i TV-programmet.

Se video fra episoden øverst.

Proffspilleren forklarer at familien hans var målskive for terrorgruppene blant annet fordi moren arbeidet for UNICEF og besteforeldrene var pastorer.

De ble derfor nødt til å pakke sakene og ble siden drevet på flukt i Kongo og i landene rundt.

Kidnappet

I løpet av de to årene på flukt gikk det nesten alvorlig galt. Da Bakengas mor fødte lillesøsteren på sykehuset, ble familien utsatt for noen skremmende opplevelser.

– Søsteren min ble født midt opp i det her. Og så sitter jeg og tanta mi med mamma på sykehuset. Pappa skal da gå å fikse papirarbeidet for navn og registrering, og blir da kidnappet, deler han, og fortsetter:

– Så stopper de midt ute i skogen og så kommer det heldigvis noen og ser hva de er i ferd med å gjøre, og det skremmer utrolig nok bort dem.

Samtidig, ventende på faren på sykehuset, får de en telefon fra onkelen om at de må evakuere.

– Vi måtte bare kjappe oss. Like etterpå ble sykehuset angrepet, forteller han videre.

– Nydelig

Til tross for at idrettsutøveren fikk kjenne krigen på kroppen mener han at han og de andre barna hadde det fint.

– Jeg husker sykehuset og at jeg koste meg. Hvis du spør alle oss om hvordan de årene var på flukt, så kommer alle til å si at det var nydelig, mener han.

29-åringen minnes hvordan fotballgleden blomstret frem da krigen herjet.

– Vi guttene ble lært opp til hvordan vi kunne lage en fotball – vi trengte ikke en fotball. Vi trengte masse poser, litt tøy og en tråd, og så fant vi et område å spille på. Noen ganger la vi ballonger i midten av posene, for da fikk vi sprett i ballen. Hele tiden var det glede og gode minner, forteller han.

Skutt i fillebiter

Det er likevel ett vondt minne som har brent seg fast.

– Jeg hadde en stor bamse som jeg kom med fra Norge, som var min trygghet. Da vi dro på flukt og til slutt kom tilbake til der vi egentlig bodde først – da hadde de skutt i stykker hele huset. Og så går jeg inn på det som var rommet mitt, og der ser jeg bamsen min skutt i hjel.

Bakenga er takknemlig for at foreldrene klarte å gi ham en normal barndom – til tross for omstendighetene.

– De er nydelige, roser han.

Se En kveld hos Kloppen lørdager klokken 21.45 på TV 2 og TV 2 Play.