Minst 1419 personer døde etter jordskjelvet i Haiti – ny katastrofe på vei

Regjeringen i Haiti har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet på styrkegrad 7.2 som rammet landet. Samtidig som dødstallet oppjusteres, opplyser Haitis myndigheter at antall skadde nå har passert 6000.

Jordskjelvet ødela tusenvis av hjem, kontorer, kirker og andre bygninger. Ødeleggelsen kan snart forverres ytterligere, da den tropiske stormen Grace er forventet å treffe Haiti allerede natt til tirsdag. Stormen kan blant annet føre til sterke vinder, kraftig regn, jordras og flom i landet som allerede ligger nede for telling.

– Vi jobber nå for å forsikre oss om at ressursene vi har tilgjengelig går til områdene som er hardest rammet, sier Jerry Chandler, talsperson for myndighetene til Associated Press.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS rangerte helgens skjelvet til «rødt skadenivå», som blant annet betyr at det er «sannsynlig med høye dødstall».

Episenteret var omtrent 125 kilometer vest for hovedstaden Port-au-Prince, og etterskjelv fortsatte å ramme området søndag, opplyser USGS.

Tidligere hendelser med rødt skadenivå har krevd internasjonal nødhjelp.

Røde Kors Norge har uttalt at de sender styrker for å bistå landet.