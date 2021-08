Norsk stortalent fikk kontrakt med NHL-klubb – går i «Shampos» fotspor

Det bekrefter både den amerikanske klubben og det norske stortalentet selv mandag kveld. Han har signert en såkalt «entry-level»-kontrakt, som man kan kalle en førstegangskontrakt.

Blue Jackets er midt i en fase der de bygger et nytt lag, forklarer TV 2s ishockeyekspert.

– Det er kjempepositivt at de har valgt å signere ham nå. For ganske mange unggutter kommer til å få muligheten i Columbus, sier Bjørn Erevik.

Han tror imidlertid at Hockey-Norge må smøre seg med litt mer tålmodighet før man får se Holm spille NHL-kamper.

– Han kommer til å få være med på campen under oppkjøringen for å vise seg frem, men det er lite sannsynlig at han får istid med dem i år, vil jeg tro, spekulerer Erevik.

Han ser for seg at Holm vil starte sesongen på Blue Jackets' «farmer-lag», som innebærer at han har kamphverdagen sin på et lavere nivå i AHL.

Men skulle 19-åringen imponere stort i sesongoppkjøringen, eller førstelaget for eksempel bli rammet av en skadekrise, kan Holm plutselig bli flyttet opp og få sjansen i NHL.

– Det er uansett positivt at de signerer ham på en sånn type kontrakt, i og med at de er i en sånn gjenoppbyggingssituasjon, påpeker Erevik.

– De skal bygge opp et nytt lag fra bunn igjen, og det er en bra organisasjon for en unggutt å være i. Kjempepositivt, fortsetter han.

Holm følger i fotsporene til Espen «Shampo» Knutsen og Ole Kristian Tollefsen, som begge har spilt for Blue Jackets tidligere.

19-åringen ble draftet av NHL-klubben i fjor. Det ga Blue Jackets førsterett til å signere Holm i løpet av de tre neste årene. Nå er kontrakten på plass.

– Jeg er veldig glad og beæret over å offentliggjøre at jeg har signert min første NHL-kontrakt med Blue Jackets, skriver hockeytalentet på sin Twitter-konto.

Avtalen som nå er inngått strekker seg over tre sesonger.

Holm spilte deler av forrige sesong på lån i Manglerud Star, før han akslet drakten til Cleveland Monsters i AHL. I den amerikanske klubben ble det 16 kamper og fem målpoeng.

19-åringen fikk A-landslagsdebuten for Norge i oppkjøringen til årets VM i Latvia. Han fikk også plass i den endelige troppen til mesterskapet. Så langt har det blitt seks kamper med flagget på brystet.

(©NTB/TV 2 Sporten)