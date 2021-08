Avslører hva som er planen hennes hvis hun taper valget

Statsminister Erna Solberg er ikke spesielt glad i å tape. Men hvis hun taper valget, vet hun allerede hvorfor.

Solberg har to barn. Da de var små, og hun spilte spill med dem, lot hun dem sjelden vinne.

– Jeg mente det var god opplæring at de måtte tape. Du kan ikke bare fortelle dem at veien er helt enkel. Men egentlig var det vel det at jeg er litt “competitive” som var grunnen, ler hun.

Erna Solberg er med på biltur i TV 2s valgserie "Bak rattet" Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Og hun er god til mer enn å vinne:

– Jeg en kjempegod evne til å bortforklare tap. Det er politikergenet!

– Hva blir bortforklaringen hvis du taper i høst?

– Det skal jeg tenke på.

intervjuet med Høyre-lederen er gjort i «TV 2s valgserie Bak rattet, hvor Linn Wiik tar med seg statsminsterkandidatene på kjøretur».

– Mistet tiltroen til meg

Enkelte mener den famøse sushi-kvelden på Geilo ble starten på slutten for Solbergs tid som statsminister.

– Jeg tenker at noen sikkert har mistet tiltroen til meg på grunn av det. Det kan godt tenkes. Samtidig opplever jeg at mange kommer og sier at alle kan gjøre feil. Men det kan gi et tillitsbrudd, sier hun.

På gjennomsnittet av meningsmålingene har det ikke vært borgerlig flertall siden sommeren 2018, og TV 2s siste måling viste et klart rødgrønt flertall.

Solberg fikk en bot på 20 000 kroner etter sushi-middagen på Geilo i påsken.

– Hvis du ikke vinner valget, hva tror du er grunnen til det isåfall?

– Det er en kombinasjon av at vi har sittet lenge og at folk kanskje vil ha andre løsninger, sier hun.

For selv om hun ikke har bortforklaringen klar, er hun helt tydelig på hva som vil være forklaringen på at hun taper valget.

Derfor tror hun at hun taper

Solberg ramser opp flere konkrete grunner til et potensielt valgnederlag:

– Når du kommer fra opposisjon, så kan du alltid love mye mer enn hvis du sitter i regjering og vet hvor trange budsjetter det kommer til å være fremover. Summen av det folk ser nå, er kompromissene på borgerlig side. Og det vi ikke ser på rødgrønn side, er hvor deres kompromisser kommer til å ligge. Også er det ofte sånn at da er det andre ting man vil ha, sier hun.

– Andre mennesker?

– Ja, eller prioriteringer av andre politiske områder, Både mennesker og politikk kommer til å være viktig, sier hun.

– Hva tror du folk helst vil bytte ut, da, deg eller politikken din?

– Nei, det er syns jeg er vanskelig. Det er vel en kombinasjon. Hvis det skulle skje, tror jeg argumentene for noen vil være tydelig politiske og for andre være at de vil skifte folk og mener andre er bedre til å styre landet fremover enn meg, sier hun.

Røper fremtidsplaner

Hvis hun mister statsministerjobben og får mer fritid, er Solberg tydelig på hva hun vil bruke mer tid på fremover.

Solberg drømmer om både å reise mer, forbedre fransken og å lære seg å sy. Foto: Berit Roald

– Noe av det jeg har følt mest på er de vennene jeg ikke har fått vært sammen med og tatt vare på, sier hun.

I tillegg har hun mange andre ting hun har lyst til å bruke tid på.

– Jeg har et evigvarende prosjekt om å lære meg fransk bedre, lære meg å sy, lese flere bøker og reise mer på tur. Det er masse man kan gjøre, sier hun.

Men hun understreker at det er nok å gjøre i politikken, også om hun ikke er statsminister:

– Nå er det jo sånn at å være partileder i Høyre fortsatt er en ganske krevende jobb, og jeg sitter på Stortinget og det skal gjøres en jobb i opposisjon også.

– Men hadde det vært litt deilig å ikke være statsminister lenger?

– Jeg må jo si at jeg har den jobben jeg synes er den mest spennende du kan ha i Norge. Jeg synes det er morsomt og utfordrende. Så jeg har egentlig lyst til å fortsette med det, jeg, sier hun.