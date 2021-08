Tom Cruise avlyser opptakene i Sogn

Den planlagte innspillingen er avlyst, får Bergens Tidende bekreftet.

Innspillingen skulle funnet sted i kommunene Sogndal og Aurland.

Det er uvisst om Cruise og resten av folkene bak «Mission: Impossible 8» skal gjennomføre opptakene på et senere tidspunkt.

– Vi visste veldig lite om innspillingen i utgangspunktet. Vår jobb er å tilrettelegge. Plutselig fikk vi kontrabeskjed, sier ordfører i Aurland kommune, Trygve Skjerdal.

Tom Cruise (59) har tidligere vært med å spille inn flere filmer i Norge. Forrige film var «Mission Impossible»-teamet på Sunnmøre, mens tidligere har superstjernen klatret på turistattraksjonen Preikestolen.

I samtale med kulturminister Abid Raja (V) den gang, la ikke Tom Cruise skjul på at han var begeistret for Norge, og at de ønsket å komme tilbake til Norge for å gjøre opptak av neste «Mission Impossible»-film.