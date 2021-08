Nicki Minaj og ektemannen saksøkt av overgrepsoffer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kvinnen som saksøker krever over fire millioner kroner fra paret, og anklager dem for trakassering og trusler.

Det var tilbake i 1994 at Nicki Minaj sin mann, Kenneth Petty, ble dømt for voldtektsforsøk. Kvinnen som ble forsøkt voldtatt har nå gått til søksmål mot ekteparet fordi de skal ha trakassert henne, og forsøkt å få henne til å trekke tilbake påstandene mot Petty.

Det skriver blant andre BBC.

Petty tilbrakte fire og et halvt år bak murene etter at han erkjente forsøket på voldtekt av kvinnen, som da var tenåring. I fjor havnet han i politiets søkelys igjen da han ikke registrerte seg som sexforbryter da han flyttet fra New York til California. Det var dette som skal ha fått Nicki Minaj til å kontakte kvinnen.

I søksmålet påstår hun at Minaj tilbød henne 500.000 dollar via en mellommann, mot at hun trakk tilbake anklagene mot ektemannen.

Det står videre at kort tid etter Pettys arrestasjon i 2020 skal mellommannen ha gitt kvinnens nummer til Minaj. Rapperen skal da ha ringt og tilbudt å fly hele familien til kvinnen over til Los Angeles hvis hun kunne «hjelpe».

Tilbudet ble avslått.

Ifølge søksmålet skal kvinnen ha sagt til Minaj:

«Jeg trenger at du vet, kvinne til kvinne, at dette skjedde».

Kvinnen hevder videre at i dagene etter at tilbudet ble avslått mottok hun og familien en rekke trakasserende telefonsamtaler, og uønskede besøk. Hun sier at hun ikke har vært i stand til å jobbe siden mai 2020.

Dette skal skyldes dyp depresjon, paranoia, trakassering og trusler fra kjendisparet og deres krets.

I søksmålet står det også at kvinnen nå bor i skjul, fordi hun frykter hevn. Minaj sine advokater har ikke kommentert anklagene enda, i følge amerikanske medier.

Nicki Minaj og Kenneth Petty begynte å date i 2018, og ett år senere annonserte de at de hadde giftet seg. Sammen har de en sønn på 11 måneder.

Petty har også sittet inne i syv år for drap.