Vil forby rikinger å fly til hytta: – Drevet av misunnelse

Det gikk hett for seg under mandagens debatt mellom Bjørnar Moxnes (R) og Terje Søviknes (Frp).

Førstnevnte argumenterte for at rikinger bør betale for utslippene, dersom de flyr privatfly til hytta. Moxnes refererte til Stein Erik Hagen, som har sagt han flyr privatfly fra Oslo til hytta i Kragerø.

– Det burde bli ulovlig å forurense så mye som han gjør. Vi burde sørge for at de rikeste som står for de største utslippene tar sin del av regninga, så vanlige folk får bedre mulighet til å leve miljøvennlig, sa Moxnes.

– Symbolpolitikk



Terje Søviknes avfeide privatfly-poenget som en ikke-sak, drevet av helt andre krefter.

– Dette er typisk symbolpolitikk knyttet til klima. Det har ingen betydning for klima og er drevet av misunnelsen som Rødt og Moxnes ønsker å bygge oppunder i det norske samfunnet.

AVFEIER: Terje Søviknes (Frp) kalte Moxnes' privatfly-argument for symbolpolitikk. Foto: Lise Åserud

Moxnes på sin side avviste kontant påstanden om at det er misunnelse som ligger til grunn.

– Er det misunnelse som driver deg, Moxnes?

– Nei, det er rettferdighet. Disse menneskene skaper ikke formuene selv, det har arbeidsfolk gjort. Disse menneskene lever på andres arbeid og verdiskaping. De skal betale skatt på den verdien som er skapt av andre.

– Henger ikke på grep



Rødt-lederen trakk ved flere anledninger frem gratis tannhelse til alle som et mulig gode ved skatteøkninger, og påpekte at skjerpelsene kun vil ramme de rikeste.

FORBY PRIVATFLY: Rødt-leder Bjørnar Moxnes har lite til overs for rike som flyr privatfly til hytta. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Folk med vanlig inntekt får mindre skatt med Rødts opplegg. De som har over en million i inntekt vil merke det godt om Rødt gjør det godt i valget. Det er bare rett og rimelig syns jeg.

Frp-nestlederen på sin side hadde ikke tro på forslaget.

– Moxnes prøver å si at han skal få til 48 milliarder i skatteskjerpelser uten at det rammer vanlige folk. Det henger ikke på grep.