Solberg: – Lovet Malala å ta opp kvinners rettigheter

Solberg opplyser til NTB at det var den afghanske aktivisten som ønsket en samtale med den norske statsministeren før hastemøtet om Afghanistan i FNs sikkerhetsråd.

– Hun ønsket en samtale for å understreke på vegne av sin organisasjon at de vil reise en bekymring over situasjonen for jenter og kvinners utdanning i Afghanistan, sier Solberg til NTB.

– Hun ville gi meg beskjed om de inntrykkene hun har, og jeg har sagt til henne at dette er noe vi kommer til å ta opp i Sikkerhetsrådet i dag, sier statsministeren.

Yousafzai takker Solberg for samtalen på Twitter.

– Takk for at du tar ledelsen, statsminister, og for at du lot meg fortelle om bekymringene jeg hører fra kvinner i Afghanistan. Jeg oppfordrer Sikkerhetsrådet til å vedta en resolusjon for å beskytte afghanske kvinner, jenter og minoriteter, skriver hun.

Malala Yousafzai ble i 2014 tildelt Nobels fredspris som 17-åring. Hun ble kjent for verden da hun ble skutt av Taliban-krigere på grunn av sitt engasjement for jenters rett til utdanning.