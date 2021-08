Varane om Solskjær-praten: – Det var veldig viktig for meg

– Det har vært mye rykter og mange som har snakket om meg og Manchester United siden 2011, da Sir Alex Ferguson kom til min mors hjem, sier Raphäel Varane i et intervju publisert på Manchester Uniteds nettsider.

Den gangen dro han i stedet fra franske Lens til Real Madrid, bare 18 år gammel. Ti år senere kommer han til Old Trafford med en enestående merittliste.

Mandag deltok franskmannen på sin første økt med laget.

Han forteller at han har hatt en prat med Ole Gunnar Solskjær om prosjektet og hvordan han passer inn på laget.

– Ja, selvsagt.

– Det var veldig viktig for meg å få vite nøyaktig om filosofien og hva utfordringene og målene er. Og ambisjonene – det var veldig viktig for meg. Jeg føler en skikkelig besluttsomhet og ambisjon om å jobbe veldig hardt og prøve å gjøre alt som er mulig for å vinne trofeer. Det motiverer meg, sier Champions League-, La Liga- og verdensmesteren.

DRØMMESTART: Ole Gunnar Solskjær startet sesongen med storseier over Leeds. Snart vil Jadon Sancho og Raphäel Varane være klare for startoppstillingen. Foto: Adrian Dennis

Det er ikke sagt noe om når Varane er klar for å starte for sin nye klubb. Neste mulighet er i hvert fall førstkommende søndag, bortekamp mot Southampton.

Han gleder seg til å spille sammen med landslagskompis Paul Pogba, som sprudlet i ligaåpningen med fire målgivende pasninger.

– Jeg synes Paul er veldig positiv og har en veldig god energi. Han motiverer spillere i garderoben og på banen med energien sin. Vi er forskjellige, men vi utfyller hverandre. Og det er viktig i et lag å ha forskjellige typer ledere og personligheter, mener Varane.

KOMPISER: Paul Pogba og Raphäel Varane er fra samme årskull, 1993, og fikk begge landslagsdebuten i en kvalikkamp mot Georgia 22. mars 2013. Her fra en kamp halvannet år senere. Foto: Jean-Paul Pelissier

– Jeg har kjent ham veldig lenge. Vi startet sammen på det franske landslaget, og han er en strålende spiller. Han er ambisiøs. Det er jeg også, så vi er klare for å jobbe hardt og gjøre alt vi kan for å vinne trofeer, lover Uniteds nye stjernespiller.