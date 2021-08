ARENDAL/OSLO (TV 2): Både Ap og Sp reagerer sterkt på at mannen som er siktet for å ha skutt to personer på T-banen i Oslo fortsatt sto i soningskø et halvt år etter dommen.

Søndag kveld ble to unge menn skutt inne på T-banen ved Skøyenåsen stasjon i Oslo.

De to mennene ble fraktet til sykehus, og betegnes som alvorlig skadd.

Kort tid etter hendelsen ble en mann i 30-årene pågrepet av politiet. Han har erkjent å stå bak skytingen, men erkjenner ikke straffskyld.

Domfelt i januar

Mandag ble det kjent at mannen, som er siktet for drapsforsøk, ble domfelt i januar i år og at han ventet på å sone. Mannen skulle egentlig sone i juli, men fikk soningen utsatt ytterligere én måned.

FORSLAG: Dersom Arbeiderpartiet kommer til makten i september vil de åpne flere av fengselsplassene Solberg-regjeringen har lagt ned. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kriminalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Maria Aasen Svendsrud mener det er gjort flere grove feil av regjeringen.

– Får vi ned soningskøene vil det skape mer samfunnssikkerhet og en bedre situasjon for den domfelte. Her er det gjort grove feil av regjeringen. Det var en feil å legge ned fengslene, for det presser kapasiteten. Det er ikke lenger en god nok buffer i kriminalomsorgen, og da får vi soningskøer, sier Ap-politikeren til TV 2.

– Det var ikke lurt

For under Solberg-regjeringen har flere åpne fengsler blitt nedlagt. Blant annet Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof med 109 plasser. Dette ble besluttet nedlagt i 2019.

– Vi skulle ikke lagt ned alle de åpne fengslene som Høyre-regjeringen la ned. Det var ikke lurt å bruke opp mot 1 milliard kroner på å sende innsatte ut av landet for å sone i Nederland. Dette hjalp ikke. Vi er nødt til å ha et godt utbygd fengselssystem i hele landet, slik at folk kommer seg inn til soning når de skal, sier Aasen Svendsrud.

PÅGREPET: Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet søndag kveld, kort tid etter skyteepisoden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Senterpartiets Jan Bøhler mener det er veldig alvorlig for tryggheten vi opplever i Oslo når det skytes inne på T-banen.

– Det er skremmende, og vi må gå inn i hva vi kan gjøre for å avverge dette, sier Bøhler til TV 2.

– Ikke holdt mål

Sp-politikeren er særlig kritisk til at den siktede mannen fikk utsatt soningen med én måned i juli.

– Jeg mener det er åpenbart at når man innvilger søknader om utsettelse, så må man se på tidligere dommer og faren for gjentakelse, sier Bøhler.

IKKE GODT NOK: Jan Bøhler mener ikke systemet har fungert godt nok når en forvaringsdømt mann begår en rekke nye kriminelle handlinger. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Mannen ble forvaringsdømt i 2011, og ble løslatt i 2018.

– Forvaringsdommer skal hindre gjentakelse, og når det har blitt gjentakelser så har ikke systemet vårt holdt mål. Da må vi gå gjennom hvor det har sviktet, sier Bøhler.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland, men hun ønsker ikke å kommentere enkeltsaker og henviser til Kriminalomsorgen.