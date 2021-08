Truet folk på sushi-bar – derfor kom ikke politiet

Ved 20.15-tiden søndag kveld rykket politiet ut etter meldinger om skyting i en t-banevogn på Skøyenåsen øst i Oslo. Da de kom fram fant de to tenåringer med skuddskader.

Gjerningsmannen var på frifot, men ble etter hvert pågrepet i nærheten av åstedet.

TV 2 har tidligere skrevet at 34-åringen er svært godt kjent for politiet fra tidligere. I 2011 ble han dømt til forvaring for et drapsforsøk.

I januar i år ble han på nytt dømt for vold mot flere personer. Straffen ble satt til fengsel i ett år. Etter å ha stått i soningskø skulle han etter planen gjennomføre straffen sin i Åna fengsel fra 27. juli, men soningen ble utsatt med 30 dager.

Dermed var han 11 dager unna å bli fengslet da skuddene på t-banen falt.

Truet folk ved sushi-bar

34-åringen har erkjent at politiet har pågrepet riktig mann, men han nekter for å ha forsøkt å drepe de to tenåringene. Ifølge forsvarer Daniel Storrvik opplevde klienten hans at det oppsto et basketak eller en slåsskamp forut for skuddene.

Omtrent 45 minutter før skytingen ble politiet tilkalt etter at gjerningspersonen hadde truet folk på en sushi-bar på Tveita, snaut to kilometer fra Skøyenåsen.

BLE VARSLET: Politiet fikk meldinger om at mannen skal ha truet folk ved en sushi-bar på Tveita kort tid før hendelsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har sett på hendelsene rundt dette, og vi har informasjon om at han truet forbipasserende, sier politiinspektør Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt.

Hun bekrefter imidlertid at politiet ikke rykket ut til meldingene om truslene.

Alvorlige saker

Solem sier at politiet valgte å prioritere et annet «meget alvorlig oppdrag».

– Kunne skytingen vært unngått?

POLITITOPP: Anne Alræk Solem er politiinspetør i Oslo politidistrikt. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det blir spekulasjoner, men dessverre var situasjonen sånn at et mer alvorlig oppdrag ble prioritert.

Solem avviser at ressursknapphet er et problem politiet i Oslo ofte støter på.

– Det er bra med ressurser. Normalt er vi tidlig ute på alle alvorlige hendelser, men innemellom oppstår det knapphet på ressursene. Denne gangen var det en mer akutt og alvorlig hendelse som det ble brukt ressurser på, sier hun.

Avviser rasisme-motiv

Forsvarer Daniel Storrvik ønsker ikke å kommentere politiets prioriteringer, og understreker at han ikke har snakket med sin klient om hendelsen på Tveita.

Tirsdag skal 34-åringen varetektsfengsles. Han har allerede samtykket til dette.

Politiet håper at de kan få avhørt siktede tirsdag. Mandag lot ikke dette seg gjøre grunnet hans helsetilstand, ifølge forsvarer Storrvik.

Politiet gikk tidlig ut og sa at de undersøkte om skytingen kunne være rasistisk motivert. Via sin forsvarer avviser siktede dette på det sterkeste.

– Han tar sterk avstand fra dette, og det er derfor han er opptatt av å få frem at det har vært en slåsskamp og at hendelsen skjedde i forbindelse med dette, sier Storrvik.