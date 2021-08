Ap-lederen advarer mot «svenske tilstander» i eldreomsorgen

Under søndagens statsministerduell var eiendomsskatt, nærpolitireformen og nettovergrep blant de heteste temaene.

Mandag fyrte igjen Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) mot hverandre, da helsepolitikk og eldreomsorg ble debattert under partilederdebatten på NRK.

– Nordmenn har grunn til å være urolige, sier Støre om Solbergs planer for helsevesenet, og fortsetter:

– Vi må sikre at vi har nok fastleger, nok jordmødre, nok spesialsykepleiere. Uavhengig av hvor de er og bor.

KRITISERER ERNA: Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte Solberg-regjeringens planer for helsevesenet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Slår tilbake

Statsministeren slår imidlertid hardt tilbake, og fyrer løs mot Støres uttalelser.

– Dette helsevesenet trenger innovasjon, nyskapning, og i et helsevesen må alltid pasienten være i sentrum. Og det som forbauser meg er at Ap går til valg på å frata pasienter en rettighet. At de skal få ha et fritt brukervalg. Det er historisk at Ap går til valg på å fjerne pasientrettigheter, sier Solberg.

VIL PRIVATISERE: Statsministeren fyrte tilbake mot Ap-lederen i privatiseringsspørsmålet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ap-lederen står imidlertid støtt i kritikken, og viser til hvordan eldreomsorgen håndteres i Sverige.

– Vi har sett hvordan privatisering av eldreomsorgen fungerte i Sverige. Her skal vi ikke ha svenske tilstander, sier Støre.

Klima-krangel

Også FNs klimarapport ut til å spille en viktig rolle, da klima tidlig i debatten ble et sentralt tema.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, slo hardt tilbake da Audun Lysbakken (SV) konfronterte ham med behovet for nullutslippssoner i sentrum av storbyene.

Sp-lederen beskriver Lysbakkes forslag til dieselbilforbud for urettferdig.

– Urovekkende

– En gammel Toyota får du ikke kjøre, men hvis du har råd til å kjøpe en ny Porsche el-bil, så skal du få kjøre den, sier Slagsvold Vedum.

NULLUTSLIPP: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) argumenterte mot nullutslippssoner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lysbakken argumenterer for soner i Oslo sentrum med nullutslipp, der dieselbiler bør forbys. Det sier Vedum seg kraftig uenig i.

– Det er urovekkende at du, som har så stort hjerte for små forskjeller, mener dette, fortsetter Sp-lederen, og sier Lysbakkens forslag til nullutslippssoner blir som å straffe folk som tar vare på tingene sine.

– Vi må ha en likebehandling av folk, ikke forskjellsbehanlding, slik du legger opp til.

Argumenterte med klimarapporten

Audun Lysbakken svarer med å konfrontere Slagsvold Vedum med FNs klimarapport, som ga dystre spådommer for fremtidens klima.

– Etter rapporten er det på tide å begynne å si ja til klimatiltak. Kampen om bilen er vel mindre viktig etter FNs klimarapport? spør Lysbakken.

FOR DIESELBILER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte Audun Lysbakken (SV) for å øke forskjellene med nullutslippssone-forslaget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vedum svarer uten å nevne klima.

– Det jeg aldri blir med på er å straffe dem som har dårligst råd. Vi kan gjøre mange ting, mens det her er bare symbolpolitikk. Og de som tjener på det er millionærene.

Kritiserer Høyre

Mandag forrige uke la FN frem sin klimarapport, som satt klima på det politiske kartet. Miljøpartiet De Grønnes leder, Une Bastholm, benytter anledningen til å kritisere Høyre-regjeringens miljøpolitikk.

KRITISK: MDG-leder Une Bastholm var ikke nådig i sin dom av Solberg-regjeringens klimapolitikk. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Man får inntrykk av at regjeringa har en plan for å halvere utslipp. Det har de ikke.

Bastholm kritiserer Solberg-regjeringen for å kun ha kuttet ett prosent av norske utslipp hvert år, og sier takten må seksdobles for å være i nærheten av å halvere utslippene i Norge.