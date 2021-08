Gikk i kjelleren før OL – så gjorde han en helomvending

Det var stang ut for de norske roerne i starten av OL. Olaf Tufte og makkerne klarte ikke å kvalifisere seg til finale og OL-eventyret ble til et mareritt, da Are Strandli og Kristoffer Brun havnet i vannet like før mål.

Da var det ett håp igjen og Kjetil Borch sviktet ikke. Med sølv i singlesculler fikk han med seg en medalje i sommer-grenen Norge «alltid» vinner medalje i.

– Den er veldig, veldig tung. Den er ekstremt tung. Og hadde jeg gått med den rundt halsen hadde jeg hatt nakkeproblemer for lengst, smiler og forteller Kjetil Borch til God morgen Norge.

Om det enorme presset

Da det ikke gikk veien for de noen av de andre norske roerne, satt Borch igjen og skulle forberede seg til sin øvelse.

– At de var litt deppa er en underdrivelse av dimensjoner, tror jeg. Jeg tror kanskje det var mer krevende for dem enn det var for meg, fordi alt kulminerte i ingenting, som jo er et kjempe antiklimaks. Samtidig så er Are, Kristoffer og gutta ganske rutinerte og profesjonelle utøvere. Jeg følte at de tok hensyn til meg, som skulle ut i ilden dagen etterpå, i semifinale og så i finalen. Så jeg er veldig glad for å ha et så sterkt lag.

Han lykkes og har senere uttalt at alle på laget var med han i den båten, da han konkurrerte. Samarbeidet er tett og de er kompiser hele gjengen. Han lykkes i drømmen han har hatt siden han var liten gutt.

– Det er en rar følelse av å være kjempeglad og være letta. Det er et enormt press. Vi har en tradisjon for å ta medalje i hvert eneste OL siden 70-tallet, og det henger en plakett i Horten roklubb hvor det er en oversikt over alle OL-deltagerne og medaljene. Så jeg må på en måte leve opp til den usynlige forventningen vi har.

TOK SØLV: Kjetil Borch sikret en OL-medalje til Norge i roing. Foto: Charly Triballeau/ AFP/ NTB

– Det gikk fra hundre til null

Selv om OL-eventyret fikk en lykkelig slutt, har veien dit vært alt annet enn lett for roeren. Da OL i Tokyo ble utsatt i ett år på grunn av korona-pandemien, ble det tøft for Borch.

– Det gikk fra hundre til null. Vi hadde fire måneder til det skulle brake løs, så ringer NRK, faktisk, og forteller at det ikke blir noe OL. «Det gjør ikke det, nei?» svarte jeg og gjorde intervjuet. Så gikk jeg opp i leiligheten min og kjente at «det her gidder jeg ikke». Da orket jeg ikke.

Samme dag var planen å ro på romaskinen. Men det ble det ikke noe av den dagen. Heller ikke de neste dagene.

– Jeg gikk i kjøleskapet. Hentet meg noe godt å drikke og satt og spilte Playstation til midnatt.

– Hvor lenge varte det?

– Det var sånn i tre måneder.

– At du spilte Playstation og drakk cola?

– Mer eller mindre. Nei, jeg stakk til Horten og begynte å pusse på en gammel båt vi har der. Jeg fikk hodet på noe helt annet.

På et eller annet tidspunkt måtte det snu. For OL var jo utsatt ett år og skulle skje året etter.

– Hver uke har vi hatt en teams-møte der hele laget møtes, de andre utøverne, trenere, fysioterapeuter og coacher i Olympiatoppen. Så går vi gjennom hvordan det går og hvordan uka har vært. Det er ekstremt viktig. For det er en mental påkjenning, for jeg vet at det å legge til tolv måneder på én satsning, det er mye for meg. Det er veldig mye for meg.

Han forteller at han måtte vekk fra roing, trening og rutiner for en periode.

– Det var viktig å nyte sommeren så godt som mulig. Jeg var med de få vennene jeg hadde lov til å være med da. Det å leve livet utenfor toppidretten, som jeg jo ikke er så godt kjent med.

– Jeg tror vi som toppidrettsutøvere har vært ekstremt privilegerte med å ha våre landslag og vi har hatt hverandre. Og vi har som lag kommet ganske godt ut av hele situasjonen vi har vært i nå i halvannet år. Så skal man ikke glemme at det alltid er noen som har det verre, det er noen som sitter på sykehjem som ikke får se sin ektefelle, som jeg vil beskrive som langt verre enn å ikke få drive med idretten man har lyst til å gjøre.

Det mentale presset

Året gikk. Så var det endelig klart for OL i Tokyo. Særlig én person hjalp Borch å takle det enorme presset han hadde lagt på seg selv.

– Vi er veldig heldige. Etter semifinalen i London OL i 2012, da Nils Jakob og jeg røk ut med 0,4 sekunder og bomma på finalen, kom vi i prat med ei dame som heter Britt og som er idrettspsykolog. Hun har jeg brukt flittig og er ekstremt dyktig på å rette fokus dit man skal. Det er viktig å ha orden i skapet her oppe, det er vel så viktig som det fysiske.

For det er ingen tvil om at det mentale presset er tøft. Kanskje enda tøffere enn man kan forestille seg.

– Idrettsutøvere, store, sterke menn og kvinner, de skal holde kjeft og gjøre det de skal. De skal levere og gi medalje til nasjonen de kommer fra. Jeg mener at man ikke er tøffere enn det man er oppi hodet. Vi er bare mennesker, vi er ikke roboter. Man er nødt til å ha noen som coacher deg, også på det mentale for å få støtte der.

Det har gått rykter om at Borch ikke har bestemt seg om han vil fortsette eller ikke – det til tross for at det er bare tre år til OL i Paris.

– Det er det, og jeg har heller ikke vært i Paris før. Så det er jo veldig fristende. Vi får se. Det må en del ting på plass. Jeg tror jeg må ro raskere, nesten fire sekunder raskere i finalen i Paris for å ta gull. Og da må jeg utvikle meg som roer og ha bedre utstyr, og det koster penger, avslutter han.