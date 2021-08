Mener én partileder var helt suveren: – Henter seg mesterlig inn

Mandag kveld gikk valgkampens første partilederdebatt av stabelen da alle de ni partilederne var samlet under Arendalsuka.

Debatten ble ledet av NRKs Fredrik Solvang.

Klima og miljø ble ett av de heteste temaene mandag kveld, og ved flere anledninger gikk partilederne i tottene på hverandre.

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud mener Ap-leder Jonas Gahr Støre reiste seg etter en meget svak statsministerduell søndag, og blir belønnet med en sekser på terningen.

Han gikk dermed seirende ut av den intense debatten.

Resten av terningkastene fordeler seg slik:

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud vurderer partilederne slik:

Une Bastholm:

– Når to tredeler av debatten handler om klima, hadde jeg forventet mer av den nå ganske så rutinerte og drevne MDG-lederen. Hun har en fordel av at hun ikke trenger å forholde seg til noen av regjeringsalternativene. Er kompromissløs og alene om at hun vil nedlegge norsk oljeindustri innen 2035, men klarer ikke å prege en debatt som så til de grader domineres av klimasaken.

Jonas Gahr Støre:

– Ap-lederen lykkes i klimadebatten med å peke på kompromisser mellom SV og Vedum. Han er god på å eksemplifisere egne løsninger, og er offensiv når han går til angrep på MDGs plan om å legge ned oljenæringen innen 2035. Blir litt omstendelig i enkelte deler av debatten, og havnet på gyngende grunn da Solberg arresterer han i unøyaktigheter, men henter seg mesterlig inn. Også godkjent i skattedebatten, og får brukt troverdigheten sin som tidligere utenriksminsiter i debatten om Afghanistan.

SEIERSHERRE: TV 2s politiske kommentator mener Jonas Gahr Støre gikk seirende ut av partilederdebatten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Erna Solberg:

– Fremstår rolig og avslappet, og med autoritet. Men hun sliter med å konkretisere egne politiske løsninger. Settes litt i skyggen av Ap-lederen på det området. Faller litt sammen når hun presses på hvem som skal få penger tilbake når pumpeprisen øker pga CO2-avgift. Men god på helseduellen med Støre. Får fokuset over på pasientene, men snakker i munnen på Ap-lederen når de diskuterer anoreksi og psykisk helse. Det er ikke kledelig av en statsminister.

I duellen med Vedum sliter hun mer, og må erkjenne at det ikke er greit at politet ikke er like mye tilstede i distriktene som de burde. Det er vanskelig å forsvare når du har styrt i åtte år. Men hun får også frem at de har økt den spissede beredskapen og ikke minst økt satsningen på vold og overgrep.

Trygve Slagsvold Vedum:

– Ble satt litt til forlegenhet da ingen pekte på han som statsminister, men reiste seg raskt. Vedum lykkes godt i klimaduellen med Lysbakken. Her utfordrer han der det gjør vondt når han peker på at det er en utfordring å sikre at klimapolitikken ikke slår usosialt ut. Her klarer han å nøytralisere Lysbakken på hans egen hjemmebane.

Sp-lederen høres ut som Sylvi Listhaug, når han argumenter for fossilbilen, men plasserer seg tydelig på rødgrønn side når han forklarer standpunktet om økte forskjeller. Vedum er bedre i debatten om politireformen enn i søndagens TV 2-duell. Utfordrer Solberg direkte på om ikke alle skal føle seg trygge på at politiet kommer uansett hvor du bor.

MIDT PÅ TREET: Trygve Slagsvold Vedum fikk en firer på terningen av TV 2s politiske kommentator. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kjell Ingolf Ropstad:

– Det er en mer rutinert krF-leder enn det vi har sett i tilsvarende debatter tidligere. Fokuserer på verdens fattige som rammes av klimaødeleggelsene, men blir arrestert av Bastholm da han ender resonnementet med at vi kun skal redusere litt i tempoet i oljeletingen. Men henter seg inn flere ganger da han klarer å se seerne inni øynene og få hamret inn kjernebudskapene, med hilsener til både småbarnsfamiliene og distriktene.

Har godt humør og glimt i øyet, og er blitt tryggere i denne rollen. Holder på budskapet sitt om valgfrihet til foreldrene. Lar seg ikke vippe av pinnen i duellen mot Moxnes, og klarer å fremstå med rolig troverdighet når han forsvarer hvorfor han ikke vil hente hjem de som de blitt returnert til Afghanistan.

Audun Lysbakken:

– Lysbakken har en litt omstendelig framtoning i starten av duellen med Vedum. Blir aldri slagkraftig mot Sp-lederen. Fremstår satt ut av Vedums godt planlagte angrep. Tar initiativ mot slutten av klimadebatten, og banker inn at FN mener det haster med å ta modige valg, men klarer ikke skape rom til å forklare ideen bak grønn folkebonus. Synliggjør hvor SV skiller seg fra MDG, ved at de ønsker en mer gradvis omstilling av oljesektoren. Lysbakkens onelinere treffer endelig i duellen mot Listhaug. Er godt forberedt, og reiser kjerringa etter en trøblete start.

Sylvi Listhaug:

– Frp-lederen kommer ikke inn i debatten før 18 minutter har gått. Da har Vedum tatt de beste argumentene som forsvarer lave pumpepriser, mens Listhaug snakker om elektrifisering av sokkelen. Jeg tror folk flest er mest opptatt av pumpeprisen enn kostanden av elektrifisering av sokkelen. Kommer aldri ordentlig inn i debatten. Får muligheten i duellen med Lysbakken, men har lite å komme med når hun drar opp utsagn fra 2015 om asyl for å angripe de rødgrønne.

SLAKT: Frp-leder Sylvi Listhaug kom dårligst ut av alle partilederne ifølge Eriksrud. Foto: Frode Sunde / TV 2

Listhaug prøver å vri debatten om forskjeller over på innvandring, men lykkes ikke. Frp-lederen skulle hente nye velgere i kveld, men kom med lite ny argumentasjon. Dette kan bli tunge fire uke for Frp. Det framstår som Listhaug har blikket festet mot 2025.

Guri Melby:

– Overlever debuten i partilederdebatt, men imponerer ikke. Må akseptere premisset om at avgiftsøkning øker forskjellene og settes litt i skyggen av Bastholm. Preges av regjeringsslitasje. Klarer aldri å vri debatten i sin retning, og mangler åpenbart rutine på dette nivået. Prøver å befeste posisjonen som storbypartiet, ved å angripe Vedum, men slipper ikke helt til.

Bjørnar Moxnes:

– Lykkes med å snakke til kjernevelgerne både i offenlig sektor og de han har hentet fra fagbevegelsen. Er tydelig og stø. Tar ingen sjanser. Leverer suksessoppskriften, kamp mot privatisering og en mer aktiv stat. Holder seg til retorikken sin. Kompromissløs på økt beskatning av de rikeste. I motsetning til tidligere år, skal han nå holde på velgere, ikke nødvendigvis skaffe nye. Moxnes leverte varene.