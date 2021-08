Biden bryter stillheten etter kritikken: – Står fullt bak avgjørelsen

I april erklærte president Joe Biden at amerikanske styrker ville være ute av landet 31. august. To uker før den offisielle sluttdatoen har USAs 20 år lange krig og lovnader om demokrati fått en brå og kaotisk slutt.

I takt med Talibans voldsomme fremmarsj den siste uken, har kritikken mot Biden økt i omfang. Det økte presset på presidenten gjorde at han avbrøt ferien ved Camp David mandag, for å uttale seg om konflikten for første gang på seks dager:

– Vi dro til Afghanistan for 20 år siden, med klare mål: å ta de som angrep oss 11. september, og forsikre oss om at al-Quaida aldri kunne bruke Afghanistan som base for nye terroroperasjoner. Det har vi klart, sier Biden.

Han understreker at USAs oppdrag i Afghanistan aldri dreide seg om nasjonsbygging, men om å forhindre terrorangrep på amerikansk jord.

Biden sier USAs oppdrag i Afghanistan er utført. Foto: Brendan Smialowski/AFP

– Da jeg kom til makten, arvet jeg en avtale fremforhandlet av president Donald Trump med Taliban. Utfra denne avtalen skulle USA være ute av landet innen 1. mai, sier Biden.

Gir Afghanistan skylden

Presidenten sier han enten måtte velge mellom å hedre avtalen om tilbaketrekking, eller risikere en ny opptrapping av konflikten med Taliban.

– Jeg står fullt bak avgjørelsen. På 20 år har jeg lært at det aldri har vært en god tid for tilbaketrekning av amerikanske styrker, sier Biden.

Biden-administrasjonen har tidligere gitt Afghanistan selv skylden for kollapsen. Presidenten gjentar kritikken mandag kveld, og retter en kraftig pekefinger mot myndighetene i landet.

– Sannheten er at afghanske myndigheter ga opp og rømte landet. Afghanske soldater overga seg og valgte å ikke forsvare landet. USA bør ikke, og skal ikke kjempe i en krig som afghanske soldater ikke er villige til å kjempe selv.

Demonstranter samlet seg utenfor Det hvite hus etter at Taliban tok over makten i Kabul. Foto: Ken Cedeno/REUTERS

Biden sier USA vil fortsette å støtte det afghanske folk, og sier han vil arbeide for å sikre menneskerettigheter i landet. Men presidenten er som mange andre amerikanere trøtt av USAs lengste krig gjennom tidene, og påpeker at det aldri finnes et godt tidspunkt for tilbaketrekning:

– Hvor mange amerikanske sønner og døtre skal jeg sende for å kjempe Afghanistans borgerkrig, når afghanerne selv ikke vil det? Jeg vil ikke gjenta våre tidligere feil, slår presidenten fast.

Biden omtaler den kaotiske situasjonen i Afghanistan som «hjerteskjærende». Han advarer samtidig Taliban mot konsekvensene av å angripe de amerikanske styrkene som er i landet, og sier USA vil svare med «nådeløs kraft, om nødvendig».

– Jeg vet avgjørelsen vil bli kritisert. Men jeg vil heller bli kritisert for tilbaketrekkingen, enn å la ansvaret gå videre til den neste presidenten.

Eksploderte av sinne

Biden møter kritikk etter talen, deriblant fra senator Mitt Romney. Republikaneren mener Bidens fremstilling av situasjonen er for svart/hvitt, og sier den nåværende katastrofen i Afghanistan kunne vært unngått:

– I motsetning til hva Biden hevder, hadde vi ikke valget mellom en forhastet og dårlig forberedt tilbaketrekning, eller å bli der for alltid, sier Romney.

At det kun tok dager før hele Afghanistan var under Talibans kontroll, og de medfølgende konsekvensene dette trolig får for blant annet kvinnerettigheter og ytringsfriheten i landet, fører til at stadig flere retter kritikk mot Bidens håndtering. Kollapsen er Bidens hittil største test som øverste leder for det amerikanske militæret, og flere mener han har sviktet.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, skal ifølge Politico ha eksplodert av sinne under et telefonmøte med administrasjonen søndag.

– Jeg er opprørt og jeg er sint, sa den mektige republikaneren under samtalen, hvor han også uttrykte bekymring over potensielle trusler på amerikansk jord:

Kevin McCarthy er en av mange som reagerer sterkt på Bidens håndtering av situasjonen i Afghanistan. Foto: Drew Angerer/AFP

– Vi må følge med på vår egen grense. Er vi trygge her hjemme i løpet av de neste ukene?

Heller ikke senator Lindsey Graham er nådig i sin omtale av Bidens innsats, som mener presidenten mangler virkelighetsforståelse:

– Hvis president Biden virkelig ikke angrer på avgjørelsen om å trekke seg tilbake, har han ingen forståelse av hva som faktisk skjer i Afghanistan, sier republikaneren ifølge Reuters.

Veteran reagerer

Graham får støtte av partikollega og kongressrepresentant Michael Waltz, som selv tjenestegjorde i Afghanistan. Waltz mener Bidens manglende vilje til å gjøre mer for afghanerne, og de som bisto amerikanske styrker under krigen, vil gjøre det vanskelig å finne allierte ved neste konflikt.

– Hvem kommer til å stole på oss igjen? Hvem kommer til å stole nok på oss til å ikke bare risikere sitt eget liv, men hele familiens liv, enten det er under demonstrasjoner i Cuba eller i Taiwan? Dette kommer til å henge over oss i årevis, sier Waltz til Washington Post.

Republikaneren Michael Waltz har selv tjenestegjort i Afghanistan. Her med styrker fra Nasjonalgarden i Kongressen. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Waltz, som ved flere anledninger var stasjonert i Afghanistan, uttrykker også sinne og forvirring over det han ser på som en manglende evne til å beskytte sårbare afghanere som har hjulpet det amerikanske militæret de siste 20 årene.

– Jeg vet ikke om han ikke forstår hva som faktisk kommer til å skje med disse menneskene, eller om han bare ikke bryr seg. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal tro, sier en oppgitt Waltz.

Hjemsøkes av tidligere utspill

Biden står på sitt, men ledende skikkelser i administrasjonen påpeker at også de er svært overrasket over hvor raskt Afghanistan falt i hendene på Taliban.

– Det er tydelig at ingen forutså hvor raskt byene ville falle, sier Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan ifølge Associated Press.

Han mener likevel det er afghanerne selv som bærer ansvaret for kollapsen.

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan mener afghanerne har mye av skylden for den nåværende situasjonen. Foto: Leah Millis/REUTERS

– Til tross for at vi brukte 20 år og titalls milliarder av dollar på å gi dem det beste utstyret, den beste opplæringen og den beste bemanningen, kunne vi ikke gi dem vilje. Til slutt bestemte de seg for at de ikke ville kjempe for Kabul, og for at de ikke ville kjempe for landet, sier Sullivan.

Biden er den fjerde presidenten som styrer over et USA i krig i Afghanistan. Demokraten har insistert på at konflikten vil avsluttes med ham som president, men møter krass kritikk for hvordan de afghanske myndighetene kollapset på bare noen dager. Situasjonen har satt nytt fokus på presidentens kommentarer fra 8. juli, en drøy måned før Kabul falt:

– Ingenting er avgjort, men sjansen for at Taliban kommer til å styrte alt og ta over makten i landet er svært liten, sa Biden den gang.

Kritisk Trump

Søndag delte Det hvite hus et bilde av presidenten i en videokonferanse med flere nasjonale sikkerhetsrådgivere, sammen med en melding om at Biden og visepresident Kamala Harris følger situasjonen i Afghanistan nøye. Bildet ble latterliggjort av presidentens kritikere, og flere påpekte at Biden, som befant seg på landstedet Camp David, fremstår fraværende og isolert fra den pågående krisen.

– Utfallet i Afghanistan, inkludert uttrekningen, ville vært helt annerledes om Trump-administrasjonen hadde vært ved makten. Hvem eller hva vil Joe Biden overgi seg til neste gang? Noen burde spørre ham, dersom de klarer å finne ham, sa tidligere president Donald Trump i en uttalelse tidlig mandag morgen.

Bildet av Joe Biden på Camp David førte til mer kritikk av presidentens håndtering. Foto: Det hvite hus via AP

Kritikk fra forgjengeren preller trolig av på Biden, særlig siden Trump selv foreslo å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan innen mai – tre måneder før demokratens sluttdato.

Enn så lenge har Biden også folket på sin side. En meningsmåling fra slutten av juli viser at 55 prosent av amerikanere støtter presidentens håndtering av uttrekningen. Hvor mange som støtter presidenten etter helgens kollaps i Kabul, gjenstår å se.