Slik skal Gard (22) bli Norges nye superagent: – Forbildet mitt? Meg selv om fem år

– Hi, mate!

– Hi, mate. You alright?

I et slitent brakkeskur på Stange har Gard Eskil Fraser funnet seg et hjørne for seg selv. Ingenting skal forstyrre ham når han nå drar opp PC'en.

– Det blir mye digitale møter om dagen, forklarer han.

– Kommer ingen vei uten ambisjoner

Vel inne på Zoom møtes han av et stort, britisk smil: Dan. En speider som jobber for fotballklubben Mansfield Town, på nivå fire - «League Two», om du vil - i det engelske divisjonssystemet.

Mer om det senere.

Gard bærer på en drøm. En ganske sjelden en.

– Jeg vil bli fotballagent. Det er drømmen min, og den stopper ikke før jeg klart det, fastslår han.

SAMFUNNSENGASJERT: Gard Eskil Fraser har etablert og drevet fotballskoler i mange år allerede. Nå venter neste steg. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

For som han selv formulerer det, så måtte han tidlig erkjenne at han aldri kom til å oppnå barndomsdrømmen om å score det avgjørende målet i Champions League-finalen.

– Men kanskje kan jeg hjelpe noen med å gjøre nettopp det, skyter han inn.

Og fortsetter:

– For jeg ønsker å bistå unge, ambisiøse og sultne fotballspillere med å oppnå drømmen jeg selv aldri klarte å realisere. Det er ambisiøst, men uten ambisjoner kommer man neppe langt i det yrket her, forklarer 22-åringen.

Åtte spillere i porteføljen

Han jobber mellom tre og seks timer hver eneste dag for å oppnå den store agentdrømmen.

Videomøter, research av spillere og aktiv nettverksbygging via det sosiale nettverket LinkedIn er vanlige gjøremål.

Ved siden av studerer han Sport Management på Høgskolen i Molde, og har en stilling i utviklingsavdelingen til Molde Fotballklubb.

Forbilde? Meg selv. Forbildet er alltid meg selv om fem år. Gard Eskil Fraser

Men fra 1. november kjører han «solo». Da går han «all inn» på agentkarrieren - og sjøsetter sitt eget agentbyrå.

– Åtte spillere står klare, sier Gard.

En av dem er Ranheim-talentet Alex Hegdahl, som var den første han gjorde en såkalt formidleravtale med.

– Resten er spillere jeg har vært i dialog med, som helt uforpliktet har strukket hånden ut til meg og har lyst til å bli representert. Spillerne representerer alt fra toppklubber på Island til unggutter som har blitt fristilt fra klubber i Premier League, forteller han videre.

Gard gleder seg stort til å bli en del av NFFs liste over registrerte formidlere.

– Alt av formaliteter er gjort klart.

FØRSTE KLIENT: Gard Eskil Fraser (t.h) poserer sammen med Ranheims Alex Hegdahl. Foto: Privat

Mansfield: Prøveprosjektet som skal ta ham inn i bransjen

Verdens beste fotballagent? «Pfft», tenker du kanskje. Og det er helt greit at du gjør, forteller Gard.

Men dette er ikke bare et planløst mål, noe abstrakt han bare slenger ut.

Planen om hvordan han best skal tre inn, skaffe seg fotfeste og markere seg i agentbransjen er nemlig grundig gjennomtenkt.

Hvordan?

Gard vil starte med å løse det han kaller et problem på de britiske øyer: Svinn av gode fotballspillere.

Bare i Premier League ble 177 spillere fristilt fra kontraktene sine etter fjorårssesongen. Flere av dem må så belage seg på spill langt nedover i det britiske divisjonssystemet.

Her ser han nå en stor mulighet.

– I korte trekk handler det om å gi spillere en ny sjanse. Jeg tror ikke at spillere som blir fristilt fra kontrakter i ungdomsakademiet i Premier League-klubber må havne nede i National League (nivå fem i England, journ.anm). Jeg tror det finnes en annen vei, og vil forsøke å være en løsning på dette problemet, forklarer han.

SNART SLUTT: Gard har sagt opp jobben i Molde. Fra og med 1. november er han agent på papiret. Foto: Privat

På sikt håper han altså fange noen av de frigitte storfiskene fra Premier League, men han er nødt til å starte lenger ned på den britiske fotballpyramiden.

I dagens Zoom-møte med Mansfield-representanten diskuteres siste rest av logistikken som trengs for å kunne sende spillere som blir fristilt fra den engelske klubben over på norsk jord.

Går alt etter planen, vil det avholdes en miniturnering på HamKams hjemmebane - Briskeby - på vårparten.

Der vil de få sjansen til å vise seg fram for norske klubber, speidere og andre agenter.

Tilbake i Zoom-møtet - på stødig engelsk og med et hint av sine skotske aner - enes Gard og Mansfield-speideren om følgende:

– We need to start somewhere - and Mansfield Town is a huge start. Fronting the agency in that way is very positive.

Hvorfor?

For nå ser de nemlig konturene av en fruktbar forretningsmodell. Agentdrømmen føles nærmere enn noensinne.

– Ting ser veldig bra ut nå. Det virker veldig lovende. Nettverket utvider seg dag for dag. Nå dekker jeg gode områder i Storbritannia, litt i Spania og i Island. Jeg har allerede gode kontakter der ute, så jeg går en spennende tid i møte. Med andre ord: En veldig god start for en som er halvveis til 44, flirer han.

Men til slutt: Hvorfor vil egentlig en ung herremann som Gard inn i agentbransjen?

SUPERAGENT: Mino Raiola er blant verdens mest kjente fotballagenter og representerer blant annet Erling Braut Haaland. Men Gards forbilde? Neppe. Foto: Valery Hache / AFP

– Det er selvfølgelig noe jeg har tenkt på, innleder han, før han fortsetter:

– Jeg synes at det er en fin bransje på mange måter. Den er også kontroversiell, og det er definitivt ting som kan utbedres. Mange synes nok at bransjen virker skitten og at det er mye «moneygrabbing» ute å går. Det må de få mene, men jeg tror det er veldig subjektivt hvilken agent de refererer til, sier Gard.

– Jeg ønsker i alle fall å få være en agent som kan være med på å renskrive yrket til en viss grad, og være et friskt pust i en allerede spennende bransje.

Store agenter som Mino Raiola og Jorge Mendes har stått bak flere monsteroverganger og fått stadig mer oppmerksomhet de senere årene, men Gard har bare ett forbilde:

– Meg selv. Forbildet er alltid meg selv om fem år. Grunnen til det er enkel: Hvis jeg holder fokus på meg selv og jobber hardt for å bli den beste utgaven av meg selv, så kan jeg forhåpentligvis gi deg det samme svaret når du spør meg om fem år.

På Zoom er dagens møte nå over. Gard avrunder møtet kort og godt:

– Thanks for the meeting, mate!