Presset Brann-leder: – Vært helt ærlig i alt jeg har fortalt

– Hvordan opplever du tilliten til deg fra styret?

– Jeg er daglig leder i en klubb som står i kanskje klubbhistoriens verste krise. Det er mitt hovedfokus nå, og jeg jobber godt sammen med styret, sier Johannesen til TV 2.

Branns daglige leder har fått kritikk i pressen ved flere anledninger, senest i kjølvannet av nachspiel-skandalen. Det er blitt stilt spørsmål ved om Johannesen visste om det mulige seksuelle overgrepet før møtet med politiet torsdag.

Brann-toppene har uttalt at de håper at deltakerne er ærlige om hva som har skjedd.

– Vil du si at du også har vært det hele veien?

– Ja, jeg har vært helt ærlig i alt jeg har fortalt. Og så er det jo begrenset noen ganger hva jeg kan si i enkelte saker, for det er mange hensyn å ta i forhold til personalsaker og andre personer involvert.

– Så du føler at du har gjort det som er forventet av deg i krisen som har vært den siste uken?

– Ja, vi har jobbet ærlig, hardt og målrettet for å søke og få så mye informasjon og ta valg i en svært vanskelig og til tider uoversiktlig situasjon.

– Sammen med mange fantastiske ansatte jobber vi hardt og dedikert for å komme ut av denne krisen, så har vi også kompetanse fra utsiden som bistår oss i de sakene som vi ikke klarer å løse på egenhånd, svarer Johannesen.

Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp spør seg selv om hvor godt ledelsen i klubben har fulgt med.

– At det forekommer er helt utrolig, og det skal ikke skje i en toppidrettskultur. Jeg skjønner at ledelsen er overrasket, for man hadde ikke tenkt i villeste fantasi at spillerne kan finne på noe sånt. Jeg kan forstå at de er overrasket, men spørsmålet er jo hvor mye de har fulgt med, sier Huseklepp.

– Har klubben fulgt godt nok med?

– Nei, uken sier at svaret er tydelig nei, svarer han.