– Min bror døde ikke forgjeves

I 2010 ble spesialsoldaten Trond Andre Bolle drept av en veibombe mens han jobbet for fred og stabilitet i Afghanistan. Selv om landet nå rakner totalt, er Freddy Bolle overbevist om at broren ikke døde forgjeves.

– Det er tragisk å se. Jeg får vondt i sjelen av å se lidelsen og frykten de må ha for det som kommer, sier Freddy Bolle til TV 2, mens han ser på TV-bildene fra flyplassen i Kabul.

56-åringen har lang erfaring fra flere kriger rundt om i verden. Han jobbet selv på bakken i Afghanistan i 2002, og synes det er trist å se på at alt så ser ut til å rakne.

– Vi måtte ned for å bidra. Hva hvis Norge hadde blitt angrepet av en terrororganisasjon og ingen NATO-land hadde støttet oss? Jeg syns det var veldig viktig at vi var med inn, sier Bolle.

Broren drept av bilbome

Men det har kostet dyrt. I 2010 ble hans bror, spesialsoldat Trond Andre Bolle drept av en bilbombe i Afghanistan.

– Jeg tenker på han hver dag. Jeg hadde et veldig godt forhold til han.

– Han mistet livet der nede. Og nå faller alt. Var det verdt det syns du?

– Det er ikke verdt det at han mistet livet, men han valgte soldatyrket og da kan det skje dessverre. Det er kjempetrist, men han var nok klar over farene, sier Bolle.

Døde ikke forgjeves

Til tross for at Norge har brukt over ti milliarder kroner på den militære innsatsen, og at ti norske soldater, inkludert hans bror, har blitt drept i Afghanistan, mener Bolle bestemt at den norske innsatsen ikke har vært forgjeves.

– Det var et forsøk på å hjelpe til, selv om ikke det gikk helt rette veien. Så jeg vil ikke si at han døde forgjeves, det vil jeg ikke.

– Har du forståelse for at det nok finnes andre veteraner og pårørende som mener det motsatte?

– Ja, jeg har forståelse for det også, men jeg tenker ikke at det var forgjeves at vi prøvde. Jeg tror det er en større plattform nå for å videreutvikle et demokrati der nede, sier Bolle.

Stor respekt for innsatsen

Forsvarsjef Eirik Kristoffersen er enig med Freddy Bolle om at den norske innsatsen, og tapene av norske menneskeliv, ikke har vært bortkastet.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen hyller norske styrkes innsats i Afghanistan. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Nei. De døde mens de løste oppdrag, med den risikoen det innebærer. De løste oppdragene på en god måte og jeg kjente flere av de som falt godt, sier Kristoffersen til TV 2.

Forsvarsjefen sier til de pårørende at det står stor respekt av den innsatsen de norske soldatene i Afghanistan har lagt ned.

– Noen gav det ultimate offeret, det mistet livet sitt. Det gjorde de i troen på at det oppdraget vi fikk var forankret og at vi løste oppdragene på best mulig måte, med den risikoen det innebar, sier Kristoffersen til TV 2.

Desperat flukt

På bare ti dager har Taliban gjennom en offensiv uten sidestykke tatt kontroll over Afghanistan. Søndag falt Kabul uten motstand, og nå frykter mange at flere av rettighetene afghanerne har opparbeidet seg de siste 20 årene vil forsvinne.

Utenriksdepartementet bekreftet at alle norske utsendinger fra ambassaden er hentet ut av landet. Samtidig jobber myndighetene på spreng for å evakuere lokalt ansatte og deres familier, som går en usikker fremtid i møte under Talibans styre.

Hundrevis av afghanere løp langs et lettende militærfly på rullebanen i Kabul mandag. Minst syv personer mistet livet. Foto: UGC via AP

Arbeidet er utfordrende, særlig etter at all lufttrafikk inn og ut av Kabul ble stanset mandag kveld. Som følge av Talibans fremmarsj har tusenvis av afghanere strømmet til flyplassen, hvor de mest desperate har klamret seg til lettende fly. Minst syv personer er bekreftet omkommet ved landets flyplass, og det er lite som tyder på at kaoset vil løse seg opp med det første.