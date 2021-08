Politiet frigir navn på de omkomne etter okseangrep: – En tragisk ulykke

Politiet møtte pressen etter at far og sønn ble funnet døde på et beiteområde i Sykkylven søndag kveld.

Det var 74 år gamle Odd Kåre Fet og hans 52 år gamle sønn Ole André Ramstad Fet som døde på et beiteområde i Sykkylven søndag kveld.

Det bekrefter Tony Gjerde ved Sykkylven lensmannsdistrikt, som fikk melding om hendelsen klokken 22.30 søndag.

– Personell fra ambulanse og luftambulanse allerede på stedet og gjennomførte livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde, sier Gjerde.

Han forteller at far og sønn var ute på beiteområdet for å hente inn dyrene, da ulykken inntraff.

– Noe har skjedd på stedet slik at dyrene sannsynligvis har gjort utfall mot de to, på en slik måte at de ble hardt skadd og omkom. Nøyaktig hvordan dette har skjedd, vet vi ikke enda, sier Gjerde.

Gjerde omtaler hendelsen som en tragisk ulykke. Politiet vil etterforske dødsfallene videre, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd.

Dypt preget

Politiet opplyser at de pårørende ber om ro etter ulykken, og ønsker at folk holder seg unna det aktuelle beiteområdet.

– Det var en meget dramatisk beskjed vi fikk fra beredskapsteamet vårt i går kveld, med et tragisk utfall, sier ordfører Odd Jostein Drotningshaug under pressekonferansen.

Den lille bygda er dypt preget etter den tragiske ulykken. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Ordføreren sier ulykken har gått hardt inn på den lille bygda, og at kommunen nå jobber med å ivareta de pårørende.

– Dette er en fryktelig situasjon og veldig tragisk. Vi jobber for å ivareta de pårørende og familien som er svært hardt rammet av dette, forteller Drotninghaug til TV 2

Han sier kommunen nå har satt ned kriseberedskap for både pårørende og andre innbyggere i bygda.

– Det er ikke et stor lokalsamfunn, så dette berører mange. Nå konsentrer vi oss om at de som er hardest rammet, får hjelpen de trenger, sier ordføreren.