Skjøt to unge menn på T-banen kun dager før han skulle fengsles

Søndag ble to personer alvorlig skadd i en skyteepisode på en t-banevogn på Skøyenåsen i Oslo.

34-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har en rekke voldsdommer bak seg. I 2011 ble han dømt til forvaring for drapsforsøk, og senest i januar ble han dømt til ett års fengsel for flere tilfeller av vold.

Han skulle begynt å sone 27. juli, men fikk utsatt soningen en måned.

– Når noe så forferdelig skjer, er det naturlig at mange lurer på hvorfor denne personen fikk lov til å vente i soningskø. Mange spør seg sikkert også om hvorfor vedkommende ikke ble prioritert til soning, sier Kristian Mjåland, førsteamanuensis ved UiA, som har forsket på soningskøer.

PÅGREPET: Siktede ble pågrepet like ved åstedet kort tid etter skyteepisoden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Lange køer

Soningskøen for å sone ubetinget dom i Norge er nå på 954 dommer. Det viser oppdaterte tall TV 2 har fått av Kriminalomsorgen. Av 954 avventer 51 soning med elektronisk kontroll.

I gjennomsnitt har disse personene stått i soningskø i 71 dager. Det er først etter at Kriminalomsorgen har hatt 60 dager på seg til å finne en egnet plass for soning, at en person blir registret i soningskø.

– Det er høye tall, sier Mjåland.

Han viser til at 2014 var et toppår av statistikken for de siste 12 årene. Det året var det 1181 dommer i soningskø.

– Hva er hovedårsakene til at køen er så lang?

– Hovedårsaken er koronapandemien. Blant annet har kriminalomsorgen tidvis måttet ha en lavere kapasitetsutnyttelse i fengsel for å minimere risikoen for smitte, sier seniorrådgiver Fredrik Sjøli i Kriminalomsorgen.

Kapasitetsutnyttelsen i fengsel er nå på 83,4 prosent. Det tilsvarer 3043 innsatte.

Mjåland forklarer at det er særlig to argumenter som dominerer i debatten for og mot soningskø.

ÅSTED: Politiet på stedet kort tid etter de ble varslet om skytingen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– En dårlig idé

– De som er mot soningskøer mener at det er et brudd på alminnelig rettsoppfatning. De mener det sender et dårlig signal at folk som beviselig har begått straffbare handlinger får gå ute i det fri før de skal inn og sone, sier Mjåland.

Den andre siden argumenterer med at soningskøen er et eksempel på en toleranse i strafferettspolitikken.

FENGSEL: Forsker Kristian Mjåland har gjennomført intervjuer med over 200 innsatte i norske fengsler. Foto: Privat

– I stedet for å fylle opp fengsler over kapasitetsgrensen, så folk soner på dobbel- eller trippelceller, så prøver vi å ivareta en human straffegjennomføring. Folk skal uansett inn og sone straffen, men får vente i samfunnet til det finnes ledig plass, sier han.

Personlig ligger han et sted imellom.

– Hvis soningskøen blir veldig stor og det innebærer at folk må vente veldig lenge, så er det hverken ønskelig for de som venter i køen eller for samfunnet. Samtidig så synes jeg også det er dårlig ide å fylle opp fengsler over kapasitetsgrensen, sier Mjåland.

– Bygger på en misforståelse

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem (H) mener det blir feil å si at mannen satt i soningskø.

– Spørsmålet bygger på en misforståelse. Det er i praksis ingen kø for soning på høy sikkerhet. I dette tilfellet hadde vedkommende fått innvilget soningsutsettelse etter søknad til Kriminalomsorgsdirektoratet. Jeg kjenner ikke til hva som ligger bak dette, men det skal vesentlige forhold til for å få soningsutsettelse, sier Kleppen Sættem til TV 2.

Statssekretæren vedkjenner at soningskøene generelt i landet nådde en topp sommeren 2020. Kleppen Sættem sier mye av årsaken skyldes pandemien.

– Det er i dag i praksis ingen soningskø på høy sikkerhet, mens køen på lavere sikkerhet er redusert til i overkant av 900. Kriminalomsorgsdirektoratet har lagt planer som forhåpentligvis skal få køen ned mot 400 igjen inn i 2022.

SKUDD: Bevæpnet politi rykket til stedet etter flere meldinger om skudd søndag kveld. Foto: Thomas Evensen / TV 2

TV 2 har sendt flere spørsmål til Kriminalomsorgen om hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med denne konkrete saken.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie sier til TV 2 at de opprinnelig kalte inn den siktede mannen til soning 27. juli, men at de innvilget en kort utsettelse til 28. august etter søknad fra mannens advokat.

– Søknaden fremsto tilstrekkelig begrunnet for en kort utsettelse, og det ble på dette tidspunktet ikke funnet noen grunn til å avslå, sier Sandlie.

Utover det ønsker ikke Kriminalomsorgen å kommentere saken ytterligere.

En vanskelig vurdering

Mjåland sier at gjentakelsesfare er en del av vurderingen når Kriminalomsorgen jobber for å finne et egnet sted for personer å sone.

– Samtidig må vi minne oss selv på at det er utrolig vanskelig å skulle spå hvem som kan begå fremtidige, alvorlige handlinger, sier forskeren.

Han har gjennomført intervjuer med over 200 innsatte i norske fengsler og mange av dem satt lenge i soningskø. Majoriteten av de som hadde ventet lenge, fortalte at de opplevde det som svært krevende.

– Livet blir satt på vent og man går egentlig bare og gruer seg. Man vet aldri når brevet fra Kriminalomsorgen kommer, og det er vanskelig å koordinere med jobb, bolig, familie og nære relasjoner. Noen beskrev soningskøen som en større straff enn selv fengselsstraffen, sier Mjåland.

På den andre siden var det også mange som opplevde det som positivt at det gikk litt tid fra dom til soning.

– Hovedårsaken er at de følte de fikk til tid til å ta innover seg konsekvensene av lovbruddet. Det er lettere å planlegge for et avbrudd i livet og man rekker for eksempel å jobbe mye i forkant slik at den økonomiske belastningen ikke blir like stor, sier han.

Nekter straffskyld

34-åringen som er siktet for drapsforsøk erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient vedkjenner seg at det er han som er gjerningsmann, altså at det er rett mann som er pågrepet, men han erkjenner ikke drapsforsøk, sa Daniel Storrvik til TV 2 .

Forsvareren forklarte at 34-åringen mener det var en foranledning til skytingen, men han ønsker ikke å utdype dette, utover å si at klienten mener å ha handlet i selvforsvar.

To tenåringer får behandling på Ullevål sykehus for skuddskader. De er alvorlig skadd, men utenfor livsfare.