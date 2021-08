Erna Solberg om Afghanistan: – Kaos og katastrofalt

Statsministeren beskriver situasjonen på flyplassen i Kabul som katastrofal.

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun ikke kan garantere hundre prosent at alle nordmenn vil bli fraktet ut av landet og i sikkerhet.

– Vi har varslet alle nordmenn som ikke er knyttet til ambassaden, om at de burde reise ut på et tidligere tidspunkt i forrige uke. Hvorvidt folk har gjort det, vet vi ikke for øyeblikket. Jeg tror vi får ut de norske som jobber rundt ambassaden, og håper intenst at vi får med familiene til alle de som har jobbet for Norge, sier Solberg til NTB.

I likhet med Danmarks statsminister Mette Frederiksen bruker Solberg ordet katastrofal om situasjonen på flyplassen i Kabul.

– Det er kaos og katastrofalt. Vi hadde alle håpet at vi kunne gjøre dette i mer ordnede former enn det som skjer nå, med tydeligere og lengre varslingstid, sier hun.

Statsministeren mener at erobringen av Kabul kom overraskende hurtig.

– Vurderingen er at dette kom overraskende. At Taliban kom så raskt og så tett på Kabul og at regjeringen bare ga opp. Jeg tror de fleste hadde forventet at det ville bli kamp ved inngangen til Kabul, også fordi politistyrken som var der, var bedre trent – det er blant annet dem vi har trent, sier Solberg.

Norsk øyenvitne: – Helt vanvittig

Norske Ayesha Wolasmal er blant dem som prøver å komme seg vekk etter at Taliban inntok Kabul. Det er helt vanvittig her nå, skriver hun fra flyplassen.

– Utenfor den militære flyplassen står det rundt tusen afghanere, inkludert kvinner og barn, som desperat prøver å komme seg inn gjennom porten og videre ut av landet, skriver Wolasmal til VG.

I tillegg er det flere hundre mennesker på den sivile delen av flyplassen. Wolasmal mener amerikanerne må sikre flyplassen slik at tusenvis av afghanere kan komme seg ut av landet.

– Jeg er veldig bekymret for venner og bekjente som risikerer å bli sittende fast når Taliban nå er i ferd med å komme til makten, sier Wolasmal. Hun har en sterk tilknytning til landet, der hun har jobbet i flere år og der foreldrene hennes kommer fra.

Hun sier mange av dem som forsøker å flykte, har spilt en sentral rolle i gjenoppbyggingen i de 20 årene siden Taliban sist styrte landet.

– Dette er alt fra helt vanlige afghanere som i løpet av disse årene har fått mange muligheter gjennom det internasjonale nærværet, til journalister, intellektuelle og aktivister. En gruppe Vesten og Norge omfavnet og tok til sitt bryst, men som nå står på bar bakke, skriver Wolasmal.

