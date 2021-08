Politiet advarer mot student-svindel

Flere studenter på boligjakt har den siste tiden blitt svindlet på nett. Også jobbsøkere blir utsatt for målrettede passordangrep, advarer politiet.

I forbindelse med studiestart og at flere studenter er på utkikk etter en plass å bo, advarer Oslo politidistrikt mot at flere unge personer er blitt bedratt, og forsøkt bedratt, via nettsiden hybel.no.

Svindlerne benytter åpen tilgjengelig informasjon på jobbsøker-portaler, og nå sist på hybel.no, til å sende ut målrettede passordangrep. Her mottar jobbsøkerne eller leietakerne en forfalsket tekstmelding eller epost, der avsender utgir seg for å være fra rekrutteringsportalen eller fra hybel.no.

Her blir mottakerne bedt om å gå inn på en lenke for å avtale time til intervju eller til visning. For å gjøre dette må du ifølge svindlerne først legitimere deg med BankID.

Dette er en phishing-side som kontrolleres av gjerningspersonene. Informasjonen som blir stjålet brukes til å gjennomføre datainnbrudd i nettbanken.

Dersom man har latt seg lure, må man kontakte banken snarest mulig, eller kontakt mottakerbank/eier av kontoen pengene er overført til, dersom dette er mulig.

(©NTB)