Etter en litt forsiktig start, er elbilene nå på full fart inn i drosjenæringen. Stadig flere modeller med lang rekkevidde, gjør at det nå er ganske mye å velge mellom for drosjeeiere som ønsker å droppe fossilt brennstoff.

Det danske drosjeselskapet Viggo og elbilprodusenten Polestar, kaster seg nå inn i kappløpet om å gjøre Oslos drosjenæring utslippsfri.

I samarbeid med Polestar, vil Viggo jobbe for at Oslo blir den første utslippsfrie drosjehovedstaden i verden. Utviklingen i Norge følges med argusøyne fra internasjonale bilprodusenter og drosjenæring.

Over hundre biler innen ett år

– Vi satser nå knallhardt og vil jobbe aktivt for at Oslo skal bli verdens første hovedstad hvor hele drosjenæringen er basert på nullutslippsbiler. Oslo har vedtatt nullutslipp for drosjenæringen innen 2024, men vi ønsker å presse på for å komme fortere i mål enn det. Vi har stor tro på at drosjenæringen i Oslo kan bli en global spydspiss når det kommer til bærekraft. Dette er bakgrunnen for at Viggo og Polestar nå går sammen om å satse i Oslo, sier Joar S. Tenfjord i Viggo.

Samarbeidet innebærer at Viggo vil kjøre med elektriske biler fra Polestar. Det er første gang selskapene inngår et slikt samarbeid som fra starten omfatter 30 biler. Viggo planlegger å ha over hundre elbiler i Oslo innen ett år.

Taxieier Trond Gustav Sømme var en av de første som tok i bruk elektriske Tesla Model S som drosje.

Klimanøytral produksjon

Ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Polestar, svarer nesten 40 prosent, av de spurte at det nå er viktig at transportsystemene blir mer miljøvennlig.

– Vi ser at norske drosjekunder ønsker miljøvennlig transport. Skal vi nå klimamålene i Parisavtalen holder det ikke bare med en overgang til elektriske biler. Det er avgjørende at vi også ser på det totale karbonregnskapet for produksjon og vedlikehold av bilen. Dette er bakgrunnen for samarbeidet med Polestar, som i løpet av noen år skal produsere biler som er klimanøytrale gjennom hele produksjonen, sier Tenfjord, i en pressemelding.

I april 2021 lanserte Polestar målsetningen om å produsere en helt klimanøytral bil innen 2030.

Det er ikke veldig lenge siden dieselmotorer dominerte blant drosjene. Nå er elbilene på full fart inn her også. Foto: NTB Scanpix.

Forventer at drosjene er elbiler

I juli passerte antallet elbiler i Norge, 400.000. At Norge er det ledende elbil-landet blir også understreket i en ny internasjonal undersøkelse fra Polestar. Her svarer 46 prosent av de spurte i Norge at de har kjørt en elektrisk bil. Det er dobbelt så mange som i de andre markedene hvor Polestar er til stede. Undersøkelsen viser også at nesten hver fjerde nordmann planlegger å kjøpe eller leie en elbil de neste fem årene. Nesten halvparten av de spurte er også villige til å betale mer for klimavennlig transport.

– Norge er ledende i bruk av elbiler og det er naturlig at forbrukerne nå også forventer at drosjene er elektriske. Oslo kan bli en av de første hovedstedene i verden hvor hele drosjenæringen er elektrisk, og vi er veldig glade for å ta del i denne reisen sammen med Viggo», sier Alexander Hørthe, Norgessjefen i Polestar.

Viggo lanserte sine tjenester i Oslo fra 12. august. Selskapet vil konkurrere med både tradisjonelle drosjer og Uber. I perioden 12.-19. august vil det være gratis å kjøre med en Viggo Polestar gjennom å laste ned Viggo-appen.

