34-åring nekter straffskyld for drapsforsøk – mener det var selvforsvar

34-åringen som er siktet for drapsforsøk nekter straffskyld og mener at han handlet i selvforsvar.

Det opplyser forsvarer Daniel Storrvik til TV 2.

34-åringen, som søndag ble pågrepet og siktet for å ha skutt to tenåringer på en t-bane ved Skøyenåsen, skulle etter planen i avhør mandag.

Avhøret ble ikke noe av fordi han ikke var i form, ifølge forsvarer Storrvik. Politiinspektør Anne Solem opplyser at politiet vil gjøre et nytt forsøk på å avhøre ham tirsdag.

– Min klient vedkjenner seg at det er han som er gjerningsmann, altså at det er rett mann som er pågrepet, men han erkjenner ikke drapsforsøk, sier Storrvik.

FORSVARER: Advokat Daniel Storrvik, her avbildet i forbindelse med en tidligere rettssak. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Selvforsvar

Forsvareren sier at 34-åringen mener det var en foranledning til skytingen, men han ønsker ikke å utdype dette, utover å si at klienten mener å ha handlet i selvforsvar.



Se oppsummering av hendelsen i videovinduet under:

TV 2 har snakket med personer som var til stede på t-banen da skytingen fant sted. Blant de er Said Aamin som beskriver svært dramatiske scener.

Han opplevde at noen reagerte på det han tror var gjerningsmannens våpen, og så oppfattet han et basketak før det ble løsnet skudd.

Dømt for alvorlige forhold

Politiet har startet en bred etterforskning etter skyteepisoden der to tenåringer nå er utenfor livsfare. Fortsatt har de ikke sagt stort om hva de mener var hendelsesforløpet.

Den siktede 34-åringen er domfelt flere ganger. Blant annet ble han dømt til forvaring for drapsforsøk i 2011, mens han i januar i år ble dømt til ett års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i flere tilfeller av vold.

Etter planen skulle han begynne soning 27. juli i år, men han søkte og fikk godkjent en måneds utsettelse, noe som ifølge Kriminalomsorgen er relativt normalt.