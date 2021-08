Mercedes Geländewagen, eller G-Klasse som den heter i dag, har vært med oss helt siden 1979.

Med over 40 år på baken, har bilen for lengst blitt et solid ikon ute på veiene. Også i Forsvaret har G-Klasse blitt som en legende å regne.

Særegent design, ekstrem fremkommelighet og store bensin- eller dieselmotor er bare noe som kjennetegner bilen.

Kjøper du ny G-Klasse med bensinmotor i dag, er en 4-liters V8-er på 422 hk «minste» alternativ. Det sier egentlig alt om denne bilen.

Samtidig forteller det hvorfor mange entusiaster nå hever øyenbrynene, i forbindelse med at klassikeren straks blir helelektrisk.

Vises trolig om få uker

At G-Klasse blir elektrisk har allerede vært kjent et par år. Nå sier imidlertid ryktene at den første konseptversjonen skal stå klar allerede om få uker.

Ifølge flere kilder skal nemlig Mercedes vise frem bilen under årets bilmesse i München. Den åpner dørene 7. september.

Nå er det også lekket dokumenter som bekrefter at bilen, ikke så overraskende, kommer til å hete EQG. Mercedes bruker bokstavene EQ på alle sine nye elbiler, etterfulgt at en tredje bokstav som indikerer hvilken modell dette er.

Det startet med EQC. Så kom flerbruksbilen EQV, den kompakte SUV-en EQA og den litt større EQB. Sist ut er EQS som i praksis er elbil-versjonen av flaggskipet EQS.

Ikke så langt unna

Når produksjonen starter er imidlertid uvisst, men flere skal ha det til at EQG skal stå produksjonsklar senest i løpet av 2023.

– At legendariske Geländewagen skulle bli en elbil var nærmest utenkelig for bare noen år siden. I dag er dette så langt unna elbil man kanskje kommer. Samtidig sier dette noe om hvor fort den elektriske overgangen skjer hos mange bilprodusenter nå, kommenterer Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Det har mildt sagt skjedd mye på interiøret på annen generasjon G-Klasse.

Batteri og motorer fra EQS

Uten at Mercedes har bekreftet noe, skal ryktene ha det til at kommende EQG får samme batteripakke og elmotorer som nye EQS 580.

Det innebærer én elmotor på hver aksling. Samlet systemeffekt er 524 hk og solide 855 Nm. Batterikapasiteten er 107,8 kWt.

Én modell Mercedes derimot har bekreftet at skal vises på bilmessen i München, er EQE – altså en helelektrisk E-Klasse.

Dessuten skal AMG vise sin første helelektriske modell. Det blir med andre ord mange spennende nyheter fra Mercedes om kun kort tid.

Dette er toppmodellen; AMG G63. Den leverer 585 hk og 850 Nm.

