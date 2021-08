Spent før Serie A-debuten: – Det blir stort å møte Ronaldo og Zlatan

Kristoffersen møter TV 2 og viser stolt frem sin hjemby Salerno som ligger i begynnelsen av Amalfi-kysten, like sør for Napoli.

Gradestokken viser høy temperatur.

Innbyggerne har funnet frem solhatten og badehåndkleet, klare for å nyte sommeren. Kristoffersen derimot, har funnet frem solkremen og fotballskoene, klar til å ta fatt på Serie A. Søndag serieåpner Salernitana borte mot Bologna.

Klar til å krige

Etter at Kristoffersen signerte en tre og en halvårskontrakt for Serie B-klubben Salernitana i februar, rykket de opp til den italienske toppdivisjonen på nordmannens første forsøk. Da TV 2 møtte Kristoffersen tidligere i sommer hadde Horten-gutten først og fremst en målsetting for sin kommende Serie A-sesong.

– Det blir å få en god pre-season og virkelig vise meg frem. Krige på treninger slik at jeg kan spille i matchene som kommer, sa han.

Etter flere uker med sesongoppkjøring har 24-åringen imponert og innfridd. Han er toppscorer og står med tre mål på seks kamper.

– Det har gått veldig bra, og jeg har fått gode tilbakemeldinger, forteller en fornøyd Kristoffersen over telefon.

– Nå håper jeg bare å kunne levere når Serie A begynner og det virkelig gjelder, fortsetter han.

Serie A sparkes i gang 21. august mens Kristoffersen og co har sin åpningskamp borte mot Bologna 22. august.

TRIVES: Julian Kristoffersen trives i Italia Foto: Sverre Nodland

Drøm i oppfyllelse

Fjorårets sesong ble det knapt med spilletid for toppspissen. Foreløpig har han kun spilt seks tellende kamper i den burgunderrød drakten og har enda til gode å score et mål.

Nå satser den tidligere sverige- og danmarksproffen å endre på det.

– Treneren lover ingenting, men jeg tror og håper at jeg kommer til å få spilletid. Jeg har fått gode indikasjoner på det. Og ja, det er en stor drøm å score et Serie A-mål, sier nordmannen.

På spørsmål om han har noen spesielle feiringer i ermet om drømmen skulle skje, smiler den høyreiste spissen lurt.

– Det får dere vente å se, sier Kristoffersen med middelhavet i bakgrunnen.

12. mann

Sist gang den søritalienske klubben spilte i den gjeveste divisjonen var i 1998-99-sesongen. Som et nyopprykket lag som ikke har all verdens av økonomiske midler er Kristoffersen klar på at det er en vanskelig sesong i vente.

– Vi har akkurat rykket opp og det er en veldig tøff liga, så lagets målsetting er å holde seg i Serie A, bedyrer han.

Likevel har den tidligere U21-landslagsspilleren troen på å unngå nedrykk.

– Vi er et bra lag og en skikkelig sammensveiset gjeng. Med all fansen i ryggen og på tribunen tror jeg de kan gi oss en ekstra boost og hjelpe oss til mange seire, sier han.

– De blir som en 12. mann, legger han kjapt til.

Kristoffersen har enda ikke spilt kamp med supportere på banen og trekker på smilebåndet bare han blir stilt spørsmål om fansen.

– Jeg fikk jo oppleve den ekstreme stemningen i byen da vi rykket opp. Jeg har også sett en del videoer av fansen på kampdager hvor det ser helt sykt ut, men jeg kan ikke tenke meg hvordan det blir når vi nå skal spille i Serie A. Det er plass til 40 000 mennesker på tribunen og Salernitana-fansen er kjent for å være ganske gærne, så jeg gleder meg helt enormt, slår han fast

Tidligere i sommer signerte også den norske landslagsstopperen Stefan Strandberg for Salernitana. Det er Kristoffersen glad for.

– Det er helt konge å ha fått inn Stefan. Som fotballspilleren han er med alle hans kvaliteter, men også som kompis og nordmann, mener han.

STORTRIVES: Julian Kristoffersen elsker livet i Italia. Foto: Sverre Nodland.

Spill mot forbildene

Etter å ha spilt åtte år og hele proffkarrieren utenfor Norge har 24-åringen spilt med og mot flere kjente spillere. Kristoffersen har tidligere spilt i FC København med Mathias Zanka Jørgensen (31) og Borussia Dortmund-spilleren Thomas Delaney (29), som storspilte for Danmark i sommerens EM.

Også som U21-landslagsspiller spilte toppspissen mot flere store stjerner som Bruno Fernandes (26) og Diogo Jota (24).

Nå venter den italienske toppdivisjonen spekket med verdensklassespillere og gigantiske klubber.

– Jeg gleder meg til å se hvordan nivået er i en topp femliga. Det blir gøy å møte noen av de største lagene og spillerne i verden, forteller Horten-gutten mens solen daler ned i horisonten.

– Hvilket lag og hvilke spillere gruer eller gleder du deg mest til å møte?

– Juventus på bortebane blir kanskje den tøffeste kampen. Det blir også veldig stort å møte spillere som Ronaldo og Zlatan som jeg har sett opp til hele livet.

Stortrives

Utenom fotballen er utenlandsproffen storfornøyd. Salerno som har 134.000 innbyggere er akkurat passe stor og har det aller meste å tilby mener den 198 cm høye spissen.

– Det er god mat, godt klima og hyggelige mennesker. Det kunne nesten ikke vært bedre, smiler han etter å ha vist byens severdigheter og delikatesser.

Men selv om Salerno kan by på noe av det mest fantastiske, er det lite engelsk å høre når man går rundt i gatene. Det har bydd på noen utfordringer for den italienske lærende nordmannen.

– Det var skikkelig vanskelig i starten for jeg kunne så og si ingenting og all kommunikasjon er på italiensk. Det gjelder både på fotballbanen og i det dagligdagse, så det er noe man nesten er nødt til å lære seg, varsler han.

Helt siden Kristoffersen kom har han jobbet med en lærer en gang i uka og prater og forstår mer og mer, men innrømmer at det fortsatt er en lang vei før han er flytende italiener.

Kanskje får man se noen italienske gloser når han entrer Serie A denne sesongen?