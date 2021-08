Avlyser ny sesong av svenske «Paradise Hotel»

Dette melder Nent i en pressemelding mandag.

Nordic Entertainment Group opplyser at de har besluttet å lansere et nytt, oppdatert Paradise-format og ikke kommer til å vise høstsesongen - selv om den allerede er innspilt.

Selskapet melder at målet er et mer moderne program med fokus på likestilling og mangfold.

– Det føles riktig å ta et større grep og lage et helt nytt Paradise, sier Roberta Alenius i Nent, til Expressen.

Den nye versjonen av Paradise vil bli lansert i 2022, opplyser selskapet.

Også vårens sesong av realityprogrammet ble satt på pause, etter at deltakerne Anne Dahlberg (24) og Jennifer Paatere (23) skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av Toby Johnson (21) under innspilling.

Nent, som bestilte programmet, politianmeldte hendelsene sammen med kvinnene.