Venner av ofrene: – Alle er i sjokk

En 34 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at to menn i slutten av tenårene ble skutt på t-banen på Skøyenåsen søndag kveld.

Hjemme i nabolaget øst i Oslo sitter vennegjengen i sjokk. De har ingen anelse om hvorfor dette har skjedd.

– At gutta mine skal måtte være redde for å gå ut å ta t-banen er ikke greit, sier en av kameratene til TV 2.

Alt tyder på de to tenåringene var tilfeldige ofre.

– Politiet har ikke informasjon om at det skal være en relasjon mellom siktede og de fornærmede, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag.

– Vet du noe om hvorfor dette skal ha skjedd?

– Nei. Jeg har i hvert fall aldri sett han mannen før, og jeg er helt sikker på at de ikke kjente han, sier en venn av de to.

Vennegjengen var i likhet med TV 2 til stede på Skøyenåsen da den 34 år gamle mannen ble pågrepet søndag kveld:

Her blir mannen pågrepet

– To seriøse gutter

I løpet av mandagen har vennene gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med de to som ligger på sykehus, uten hell.

Begge de to får behandling for skuddskadene på Ullevål universitetssykehus, Mandag formiddag skriver politiet i en pressemelding at de skal være utenfor livsfare.

– Det hjelper veldig nå når jeg får vite at de kommer til å klare seg, men jeg fikk ikke sove før klokken seks i dag tidlig, så det er klart at dette preger meg, sier en av vennene.

– Hvordan vil du beskrive dem?

– Det er to glade gutter som bare sprer glede til alle de kjenner. Det er ikke noe vondt i dem, sier han.

– Dette er unge gutter og fotballspillere begge to. To seriøse gutter, legger en annen til.

Tidligere forvaringsdømt

Saken etterforskes nå som drapsforsøk, og den siktede mannen er mandag formiddag i avhør med sin forsvarer, Daniel Storrvik.

Mannen skal fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

34-åringen er domfelt en rekke ganger tidligere, senest i januar i år. Han ventet på å sone en dom da han ble pågrepet søndag kveld.

I 2011 ble han dømt til forvaring i seks år for et drapsforsøk i 2009. Siktede var på det tidspunktet 22 år gammel. I dommen skriver retten at de oppfattet han som flau og oppriktig lei seg over handlingene han hadde begått.

Totalt er mannen straffedømt fem ganger. Ofte for flere forhold på en gang. Det dreier seg om grov vold, narkotikalovbrudd, trusler og innbrudd.