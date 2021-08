Brukte munnbind for å behandle skuddskadet tenåring

Said Aamin satt på t-banen og leste om den politiske situasjonen i Afghanistan da det brøt ut panikk på t-banens linje tre søndag kveld. Han forteller om kaotiske og skremmende minutter.

Søndag tok Said Aamin seg en liten tur til Oslo sentrum for å se fotball. Det ble ikke noe av kampen, men han gikk en tur på kafé med venner.

På vei hjem tok han et ledig sete på t-banens linje tre. Aamin fisket opp mobiltelefonen og leste nyheter om Afghanistan.

– På Godlia stasjon ser jeg en person som går forbi meg. Han var kledd i sort, og jeg husker at han hadde på seg en shorts.

Etter hvert får Aamin øye på noen av de som sitter litt lenger bak i t-banen.

SATT PÅ T-BANEN: Said Aamin ble vitne til det som skjedde.

– Det skjedde noe med ansiktsuttrykkene deres. Jeg tipper at de så våpenet til gjerningsmannen.

Deretter oppsto et kaos. Aamin husker at folk skrek og ropte «stopp!». Han reiste seg opp og ble vitne til noe han opplevde som et basketak.

Løp i panikk

Deretter hørte han et høyt smell. Noen sekunder senere smalt det igjen.

– Jeg hørte den ene skrike, og jeg opplevde det som at han ble truffet av skuddet. Alle passasjerene løp i panikk. Det opplevdes veldig skremmende, sier han.

Kort tid senere hørte han et tredje skudd gå av.

Skytingen skjedde ifølge Aamin mens t-banen fortsatt var i bevegelse. Lettelsen var derfor stor da vognene rullet inn på Skøyenåsen t-banestasjon og de kunne flykte opp trappene og forsøke å komme seg i sikkerhet.

Her blir mannen pågrepet

– Det hele varte i noen få minutter, men det føltes som flere timer, beskriver han.

Aamin forteller at det var mange ungdommer til stede på t-banen da skytingen begynte.

Brukte munnbindet sitt

Han tror at gjerningsmannen flyktet langs t-baneskinnene.

– Jeg ba folk løpe så fort de kunne. Jeg tenkte «Er dette terror? Skal han skyte oss?». Jeg hadde panikk.

Aamin hørte etter hvert noen rope «hjelp meg». Da fikk han øye på en ung gutt med skuddskader og som derfor hadde problemer med å bevege seg fort.

– Han klarte å gå, men hadde tydelige smerter. Sammen med noen ungdommer gikk jeg tilbake for å hjelpe ham. Vi kom oss opp til blokkene i nærheten av t-banestasjonen. Der kom naboer med vann og bisto oss frem til ambulansen tok over, forteller han.

På et tidspunkt tok Aamin av seg munnbindet som han brukte til å legge press mot skuddsåret til tenåringen.

– Det var veldig dramatisk mens det pågikk, sier Aamin.

Dømt for drapsforøk

Kort tid senere ble en 34 år gammel mann pågrepet. Han etterforskes nå for drapsforsøk etter at to tenåringer ble skutt på t-banen.

34-åringen nekter straffskyld og mener at han handlet i selvforsvar, opplyser forsvarer Daniel Storrvik til TV 2.

Mannen skulle etter planen avhøres mandag, men det ble ikke noe av, ifølge poliinspektør Anne Solem. Politiet skal etter planen gjøre et nytt forsøk på å gjennomføre avhør.

34-åringen er tidligere dømt flere ganger. I 2011 ble han dømt til forvaring i seks år etter et drapsforsøk, mens han i januar i år ble dømt til ett års fengsel etter flere tilfeller av vold.

Mannen skal etter planen fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

Sent søndag kveld tvitret Oslo politidistrikt at mange personer kom tett på hendelsene på t-banen og at det er helt naturlig å oppfatte situasjonen som dramatisk. De som trenger oppfølging kan kontakte legevakt på 116117.