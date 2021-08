– Første gang jeg så den tenkte jeg: `Wow, hva er dette for noe? Jeg hadde aldri sett noe lignende, og merket med en gang at dette var noe helt eget.

Det forteller Jermund Udnæseth. Han er daglig leder for Turistdrift AS, som er importør av Hero Camper i Norge.

Hero Camper er en kompakt vogn, designet og produsert i Danmark.

Ut over mange særegne og smarte løsninger, er det nok designet som gjør at mange nordmenn har fått øyene opp for den de siste årene.

– Jeg merket med en gang at dette var et konsept som fenget. Helt siden den første vognen ble importert tilbake i 2018, har interessen vært stor. Det er tydelig at nordmenn er glad i å komme seg ut for å oppleve Norge og friluftslivet, sier Jermund.

Hero Camper koster fra 211.790 kroner, mens en fullutstyrt vogn bikker 350.000 kroner. Foto: Kasper/@iamnordic

Rekordsalg

Hero Camper er ingen tradisjonell campingvogn. På innsiden finner du i all hovedsak et oppholdsrom eller soverom. Kjøkkenet er for eksempel plassert på utsiden.

– I motsetning til en tradisjonell campingvogn, som man gjerne installerer på en stor campingplass, er dette en vogn du kan ta med deg nesten overalt. Det blir på mange måter som å ta med seg et luksuriøst telt på tur, sier Jermund.

Åpner du bakluken finner du et robust kjøkken med innlagt vann og kjøleskap.

Han legger til at interessen for Hero Camper har vært stabil og god, siden oppstarten i 2018. I år kan selskapet fortelle om meget gode salgstall, og en sterk vekst så langt.

– Det er naturligvis veldig moro at folk har fått øynene opp for dette. Det blir jo en litt annerledes måte å oppdage friluftslivet på – sammenlignet med en vanlig campingvogn eller bobil.

– Tror du pandemien har spilt en viktig rolle for rekordsalget?

– Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg faktisk ikke det. Naturligvis har fokuset på norgesferie spilt en liten rolle, men interessen for Hero Camper og naturopplevelser merket vi lenge før korona-utbruddet. Den unike friheten og fleksibiliteten man får betyr mye, sier Jermund.

Dette er fra Brooms test av Hero Camper på Vestlandet tidligere i sommer.

Ren tilfeldighet

Før Jermund oppdaget Hero Camper helt tilfeldig på en biltur høsten 2017, jobbet han med salg og markedsføring i Oslo. Nå går all tid til import, klargjøring og salg av den danske vogna i lokalene på Magnor i Eidskog kommune.

Slik ser det ut på innsiden.

– Det har vært en artig reise. Samme dag som jeg oppdaget Hero Camper i 2017, tok jeg kontakt med firmaet i Danmark. To timer senere møtte jeg salgslederen og plutselig var Hero Camper-reisen i gang.

– Det er vel ikke noe poeng å spørre hvor du har tilbragt sommerferien?

– Hehe, det er nok i en Hero Camper det, ja, som en rekke andre, avslutter Jermund.

Les mer om Hero Camper i vår test her

Her kan du bli med på tur til Vestlandet med Hero Camper: