Mor og far i sjokk – barn av taterslekt skal tvangsadopteres

– Det er så vondt at vi nesten ikke har ord, sier foreldrene til barnet, Line og Per.

TV 2 har i en serie saker fortalt om ekteparets kamp for å få det sju år gamle barnet, som er av taterslekt, tilbake.

Men i tingretten ble tilbakeføringskravet blankt avvist og det ble besluttet adopsjon, stikk i strid med innstillingen til rettens oppnevnte psykolog.

Dermed har barnevernet vunnet fram på alle punkter.



Per og Line fratas foreldreansvaret for barnet sitt dersom dommen blir stående.

Barnevernet fikk full støtte

Dette skjer etter at Menneskerettsdomstolen har dømt Norge i 11 barnevernssaker de siste årene. Flere av dem handler om tvangsadopsjoner.

Den rettsoppnevte psykologen mente foreldrene har alminnelig god omsorgskompetanse og at adopsjon ville være i strid med FNs barnekonvensjon.

Men domstolen avviste dette, og støttet seg til andre psykologer som har vært inne i saken.

To psykolograpporter som er vektlagt er bestilt av barnevernet.

Og retten konkluderte med at moren og faren ikke kan gi barnet forsvarlig omsorg.

REAGERER STERKT: Foreldrenes nye advokat, Rikke Arnesen, har vunnet fram i flere saker i Menneskerettsdomstolen. Foto: Ingrid Wollberg

– Adopsjonsdommen vil bli anket. Barnets klare rett til å uttale seg er forsømt og det er lagt for liten vekt på tilhøringheten til den nasjonale minoritetsgruppen, romanifolket-taterne, sier foreldrenes advokat, Rikke Arnesen.

Får ikke lære morsmålet sitt

Argumentene om at barnet fratas retten til å lære om språket og kulturen til romanifolket-taterne, ble ikke tatt til følge.

Retten mener tilbakeføring og brudd på tilknytningen til de norske fosterforeldrene vil gi større skadevirkninger for barnet, enn at det ikke får tilhørighet til taterkulturen.

Det konkluderes også med at et samværsomfang som vil ivareta barnets kulturelle bakgrunn ikke er forsvarlig.

Barnet, som har spesielle behov, har bodd i fosterhjemmet helt siden det var fem måneder gammelt.

– Fosterforeldrene er de facto barnets foreldre og en adopsjon vil sikre barnets tilhørighet til fosterfamilien for resten av livet, skriver retten.

Videre framholder den at barnet vil ha tungtveiende fordeler av å bli adoptert etter mange år med strid og rettsaker.

Det vises også til at dette vil sette en sluttstrek for at foreldrene kan fortsette å kreve tilbakeføring eller utvidet samvær. Retten mener det ville betydd nye utredninger, uro og press om å uttale seg for barnet.

– En slik sak vil kunne være skadelig for barnet og opplevelsen av trygghet og tilhørighet, skriver retten.

STERK DOM: Tingrettens dommer Ingjerd Thune åpnet for pressen under hovedforhandlingene. Foto: Olav Wold

Ikke informert om mor og far

Moren og faren har i årevis protestert mot omsorgsovertakelsen. De hevder at en feil utviklingshemmingsdiagnose på mor og taterbakgrunnen, er brukt mot dem.

– Det synes som om barnets klare rett til å få anledning til å uttale seg etter fylte sju år er forsømt av retten. Grove og svært alvorlige feil fra barnevernet er oversett, sier advokat Arnesen.

Hun framholder at barnevernet beviselig har unnlatt å orientere barnet om hvem som er de biologiske foreldrene helt fram til slutten av 2020.

Advokaten stiller seg undrende til rettens konklusjoner.

– Hvordan kan man da forvente at barnet skal kunne mene noe på riktig, informert grunnlag? Om sin egen situasjon eller adopsjon?

Retten finner ikke holdepunkter for at det at mor er tater har blitt brukt som begrunnelse for omsorgsovertakelsen.

De har heller ikke funnet dokumentasjon som underbygger at moren er blitt nektet å bruke sitt eget språk romani under samvær, slik hun har uttalt.

– Dette er feil

Dette finner foreldrene uforståelig, så lenge domstolen også skriver at barnevernet i fire år unnlot å introdusere barnet for taterkulturen.

TV 2 har avdekket at dette skjedde, til tross for at det ble forutsatt i en tidligere rettsavgjørelse.

Moren og faren sier de gjentatte ganger foran rettsaken ba barnevernet fortelle barnet at det er av taterslekt. Men det skjedde først i april i år.

URETT: Foreldrene mener dommen gir et uriktig bilde av dem som foreldre. Foto: Olav Wold

– Barnevernet har kommet med uttalelser og opptrådt slik at jeg ikke har kunne bruke eller lære bort språket vårt under samvær. Hvordan skulle det være mulig når barnet vårt ikke har fått vite at det er av taterslekt? Vi har kun hatt tre samvær i året. Det ville jo bare ført til forvirring, sier moren Line, og fortsetter:

– Vi har prøvd å få barnevernet til å informere barnet, uten resultat. Dermed er jeg nektet å lære videre språket og kulturen vår under samværene.

IKKE TRODD: Moren hevder at barnevernet har brukt tater-argumenter i saken, men dette avviser retten. Foto: Olav Wold

Barnevernet har avvist morens påstander. At de lenge unnlot å introdusere barnet for sin kulturbakgrunn er blant annet forklart med at barnet er sårbart og burde skjermes mot for mange inntrykk.

– At barnet er av taterslekt er ikke tatt på alvor. Retten har ikke tatt innover seg at barnet har en iboende rett til respekt for sitt kulturelle opphav, sier Arnesen.

– Brukte feil diagnose

At de første psykologene i saken framstilte moren som lett utviklingshemmet blir ikke kommentert i dommen. Men under rettsaken måtte psykologen som utførte testingen i 2014 svare på om hun fortsatt mener Line er lett utviklingshemmet.

– Nei. Jeg har ikke grunnlag for å tenke det i dag, svarte hun da.

Foreldrene mener diagnosen har vært ødeleggende for saken deres.

I dommen legges det vekt på at barnet ble fratatt foreldrene da det bare var fem måneder gammelt, og at det vil være skadelig å bryte tilknytniingen til fosterforeldrene.

– Tilbakeføring vil med stor sannsynlighet føre til store problemer for barnet på kort og lang sikt. Skulle det bo i sitt nærmiljø uten daglig omsorg fra dem barnet opplever som sine foreldre, ville det bli forvirrende og svært forstyrrende for den videre utviklingen, heter det i dommen.

Lite interesse for tater-bakgrunn

Retten skriver også at barnet er blitt framstilt som etnisk norsk i tilsynsrapporter og at det ikke foreligger noen plan fra barnevernet for å ivareta det kulturelle opphavet.

Dette har barnevernet forklart med at det er snakk om et særlig sårbart barn og at det har vært begrensninger i forhold til innføring i andre språk.

I dommen kommenteres ikke barnevernets mangel på planer for å ivareta barnets rettigheter opp mot tilhørigheten til romanifolket-taterne.

Men kritiske vitnemål fra blant annet forskeren Ingvill Thorson Plesner ved Holocaustsenteret siteres.

– Thorson Plesner opplyste at norske myndigheter ikke har gitt god nok informasjon til ulike etater om barns rett til å vokse opp med kjennskap og tilhøringhet til sin egen kultur. Vitnet Lillian Støen fra Taternes Landsforening pekte på at barnet ble fratatt tilhøringheten til sin folkegruppe ved omsorgsovertakelsen. Foreningen hadde tatt kontakt med Gran barneverntjeneste. Men opplevde lite interesse for deres tjenester, skriver retten og understreker:

– At barnet ikke er introdusert for sin bakgrunn tidligere kan ikke lastes forsterforeldrene. De har fulgt barnevernets vurderinger.

Får to samvær i året

I dommen legges det vekt på at det er besluttet en såkalt åpen adopsjon med to samvær i året. Og at fosterforeldrene har utrykt en positiv holdning til fortsatt kontakt mellom barnet og de biologiske foreldrene.

– Dette vil gi fordelene som adopsjon innebærer med full juridisk og sosial integrasjon med de barnet opplever som sin familie. Uten at det mister kontakten med sin biologiske familie. Adopsjon vil ikke føre til at de biologiske båndene brytes helt, og innebærer at hensynet mot adopsjon ikke får samme tyngde, skriver retten og viser blant annet til en dom i Menneskerettsdomstolen.

– At en domstol kan mene at barnet vårt skal adopteres er hjerteskjærende. Per og jeg er vanlige folk og har ikke gjort noe galt. Vi ønsker bare å gi barnet vårt kjærlighet og en god oppvekst, sier Line.

– Barnevernet har forhåndsdømt oss og leid inn psykologer som støtter deres syn. Da det endelig kom inn en psykolog som mente vi har gode omsorgsevner ble hun ikke hørt av retten. Det sier alt om systemet. Barnevernet har så mye makt at de vinner fram selv om de gjør feil, sier faren Per.

Barnevernet i Gran kommune ønsker ikke å kommentere dommen og kritikken fra foreldrene.