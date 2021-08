Bestillingstrend overrasket – nå har det snudd

Sommeren er på hell, og til tross for koronavirusets begrensninger valgte en god del nordmenn å tilbringe ferien i utlandet.

For noen har reisen gått relativt knirkefritt, mens andre har støtt på utfordringer med lange køer og land som har endret farge i smittekartet.

På grunn av usikkerheten som rådet før sommeren var det mange som tok avgjørelsen om å utsette utenlandsferien til senere på året.

– Det har lenge vært godt med bestillinger til utlandet nå på sensommeren og utover høsten. Det kan virke som om mange har utsatt reiseplanene sine fra sommerferien og til høstferie og ukene rundt denne, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Pressesjef John Eckhoff i SAS. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Store svingninger

Eckhoff sier det er myndighetenes reiseråd og de ulike landenes restriksjoner som i størst grad påvirker etterspørselen etter flybilletter.

Flysmart24 skrev nylig om hvordan salget av billetter til USA steg betydelig. Dette overrasket kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise, ettersom USA nærmest er stengt for innreise for alle som ikke er amerikanere.

– Jeg kan nesten ikke tro annet enn at det dreier seg om folk som gambler på at USA skal lette på innreisestoppen innen høstferien tar til i oktober, sa Berge til Flysmart24.

USA lå for to uker siden på 3. plass over land nordmenn bestilte reiser til gjennom Finn Reise. Til TV 2 forteller Berge at de nyeste tallene hos Finn Reise viser at bestillingene til USA har bremset opp igjen, og at landet nå ligger på 9. plass.

– Det er store svingninger på grunn av land som ofte skifter farge, og bestillingene endrer seg i takt med reiserådene, sier Berge, som dermed ser samme tendens som SAS.

Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

De vanlige favorittene på topp

Av de som bestilte hotell gjennom Finn Reise i forrige uke var 64 prosent av bestillingene til steder i Norge.

De mest populære landene for hotellbestilling utenom Norge er Spania, Sverige, Danmark og Tyrkia, mens de mest populære utenlandsbyene er København, Gdansk, London og Istanbul.

– Det er høyt volum på flybestillinger innenriks, og høy konkurranse gir lave priser. Veksten i prosent sammenliknet med samme uke i fjor gir «russiske prosenter», sier Berge.

Med russiske prosenter menes en stor prosentvis oppgang etter en stor prosentvis nedgang, som i dette tilfellet kommer av få bestillinger utenlands på samme tid i 2020.

Flybestillinger gjennom Finn Reise i uke 32:

64 prosent av alle flybestillinger i uke 32 gjennom Finn Reise ble gjort til steder i Norge. Også Spania er ganske populært. Graf: Finn Reise

Endrede regler

Utenriksdepartementet (UD) har forlenget reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Dette reiserådet gjelder til 1. september.

SAS flyr 180 direkteruter til 100 destinasjoner i høst, og har gjort endringer for at folk skal tørre å bestille.

– Per i dag er reising mer utfordrende enn vanlig, spesielt til utlandet. SAS har derfor introdusert mer fleksible ombookingsalternativer slik at våre kunder som skal til utlandet kan endre sine billetter opptil 72 timer før avgang uten gebyr, sier Eckhoff.

For innenriksreiser tilbyr SAS ombooking uten avgift frem til en time før avgang for SAS Go Flex-billett. SAS Plus-billetter er både ombookings- og refunderbare.

– Det gjelder både innenriksreiser og internasjonale reiser. Videre tilbyr SAS 24 timers åpent kjøp om kunden har booket reisen gjennom SAS, sier Eckhoff.

Booker kort tid før avgang

SAS-pressesjefen forteller at det hovedsakelig er varmere strøk som lokker, og peker på land som Spania, Italia, Hellas og Kroatia som nordmenns foretrukne reisemål.

– En trend vi ser under korona er at kundene booker tettere opp til avgang enn tidligere, sier Eckhoff.

Terje Berge i Finn Reise sier de fleste bestillingene som kommer inn nå gjøres til høstferien, men at det også bestilles reiser jevnt fordelt fram til mars 2022.

– Ettersom det er fleksible billetter, er det liten risiko i å bestille flybilletter eller pakkereiser. I takt med at stadig flere blir fullvaksinert, tenker flere at det går seg til. På pakkereiser er det uten tvil Spania som er mest populært, etterfulgt av Hellas, sier Berge.

– Hva er dine råd til folk som vurderer å bestille reiser nå?

– Bestill fleksible billetter og bestill på kredittkort, sier Berge.