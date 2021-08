Ikke slipp Vedum tilbake i manesjen!

For oss som er opptatt av dyrevelferd var det åtte triste år under den rødgrønne regjeringen. «Vil skyte all ulv i Norge», «Vi må avlive flere rovdyr», og «Vi vil opprettholde norsk pelsdyrnæring - punktum» er bare tre av overskriftene fra Trygve Slagsvold Vedums tid som landbruksminister i den rødgrønne regjeringen.

Vi husker det med skrekk og gru.

Det kanskje beste eksempelet på hvor smålig den rødgrønne regjeringen var på dette området kom da VG kunne melde at «Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overkjører eget byråkrati og tvinger gjennom elefanter i norske sirkus».

Mattilsynet foreslo å forby elefanter på sirkus, elefantfaglig ekspertise og dyrevernere var enige, men Vedum grep inn og ba Mattilsynet komme med et nytt forslag hvor de foreslå at elefanter skulle være tillatt.

At Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti lot Senterpartiet holde på slik er fremdeles en gåte for oss, men jeg tror alle dyrevenner kan være enig i at dette ikke er en tid vi vil tilbake til.

Det rødgrønne kaoset begynner å ligne et sirkus med alle mulige regjeringsalternativer, men la dyrene slippe å få Vedum tilbake som statsråd i manesjen.

Siden den gang har Venstre kommet i regjering og vist at vi er villig til å bruke vår politiske makt til å gjøre livet bedre for dyrene.

Bygget ned næringen

Vi har også vist at vi får det til med våre samarbeidspartnere.

Elefanter i sirkus er nå forbudt, vi tar bedre vare på rovdyrene våre og som kanskje beste eksempel på hva vi får til: Vi har sørget for å legge ned pelsdyrnæringen.

Venstre skulle ønske tiden nå var inne for å se fremover og jobbe videre med enda bedre dyrevelferd, men frykter at vi må kjempe mot en landbruksminister i en rødgrønn regjering som vil rive ned i stedet for å bygge opp.

Venstre ønsker for eksempel å følge opp nedleggelsen av pelsdyrnæringen ved å innføre importforbud av pels.

Vi vil klargjøre dyrs egenverdi i straffeloven, vi vil innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, vi vil fase ut bruken av hurtigvoksende raser i kyllingproduksjon, støtte merkeordninger for dyrevelferd og mye mer.

Likevel ser vi at det kanskje aller viktigste for dyrvelferden og rovdyrpolitikken er å forhindre at Senterpartiet kommer i regjering.

Total omlegging

De har brukt tiden i opposisjon til å fremme flere titalls dyrefiendtlige forslag, de allierte seg med Ap og stemte imot nedleggelse av pelsdyrnæringen, har sagt at Høyre og Krf har gitt oss for stort gjennomslag i rovdyrpolitikken, vil halvere bestandsmålene for rovdyr og at de vil ha en total omlegging av rovdyrpolitikken.

Vi i Venstre er eneste dyrevelferdsparti som har et tydelig alternativ til Senterpartiet i regjering.

Vi i Venstre ønsker å fortsette med samarbeidet som la ned pelsdyrnæringen.

Hvilke regjeringsalternativ vi eventuelt får på sosialistisk side er for tiden helt uoversiktlig, men en ting som er sikkert er at AP og Senterpartiet vil være med i den.

Samtidig viste SV i forrige rødgrønne regjering at de ikke maktet å ta kampen mot Senterpartiet, om verken pelsdyrnæring eller elefanter på sirkus.

I år bør stemmen gå til Venstre og dagens regjering som tar dyrene på alvor. Vi skal nok en gang vinne kampen for bedre dyrevelferd.

Gi din stemme for dyrene.

