34-åring ventet på å sone voldsdom

34-åringen som er pågrepet og siktet for å ha skutt to personer på t-banen i Oslo, ble i januar i år dømt til ett års fengsel. Han skulle begynt å sone 27. juli, men fikk utsatt soningen en måned.

Et tidligere voldsoffer opplevde mannen som skremmende.

– Han var en voldsom person. Jeg husker ham som utagerende, sier en mann som tidligere er blitt utsatt for vold av den nå siktede mannen.

En junikveld i 2019 var han på vei hjem fra en pub i Oslo da han ble vitne til at 34-åringen hadde gått til angrep på en mann og holdt kvelertak på ham.

Vitnet strenet bort for å hjelpe, men da ble han slått i hodet av 34-åringen, som også bet en kvinne som var til stede.

– Jeg ble fylt med adrenalin, og det var skremmende i ettertid, for da det ble en sak fikk han vite hvem jeg var, sier voldsofferet som vitnet i retten.

Virket flau og lei seg

I januar i år falt dommen mot 34-åringen. Han ble funnet skyldig i å ha slått en mann slik at han ble påført nerveskade i ansiktet, for å ha truet politiet, for oppbevaring og narkotika og for å ha bitt og slått folk som kom til voldshendelsen.

34-åringen erkjente seg skyldig, og han ble dømt til fengsel i ett år for forholdene. Retten oppfattet mannen som «flau og oppriktig lei seg for handlingene han har begått».

Et av de andre ofrene i voldssaken fra januar beskriver at gjerningsmannen fremsto rabiat. Imidlertid forteller han at 34-åringen var hyggelig og fremsto angrende da de møttes i retten.

– For meg fremsto han som en hyggelig fyr, men en som mistet kontrollen da han ruset seg, sier voldsofferet.

Mannens forsvarer, advokat Daniel Storrvik, bekrefter at den åtte måneder gamle dommen er rettskraftig, men at klienten foreløpig ikke har sonet denne.

34-åringen kunne med andre ord sittet i fengsel nå.

– Han var innkalt til å begynne soning 27. juli men så søkte han utsettelse og fikk det til 26. august. Det er innenfor normale rutiner og prosedyrer, at man kan gi utsettelse når det er fornuftig, sier Leif Mange Viste, som er fengselsleder i Åna fengsel.

Hvorfor fikk han utsettelse?

– Nei, det kan jeg ikke uttale meg om. Det er innenfor normale rutiner og prosedyrer. Vi kan gi inntil en måneds utsettelse.

– Aldri mer?

– Nei, det er en måned vi forholder oss til som maksimum.

ÅSTED: Skøyenåsen t-banestasjon øst for Oslo sentrum. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kriminalomsorgen viser til taushetsplikten. Oslo politidistrikt har foreløpig ikke besvart spørsmålene våre.

Angrep med jernrør

Dommen fra januar i år er imidlertid ikke den mest alvorlige saken 34-åringen er dømt for.

I februar i 2011 ble han dømt til forvaring i seks år for et drapsforsøk som skjedde i prøvetiden han hadde etter å ha sonet en tidligere dom.

Ifølge 2011-dommen slo han og annen medtiltalt en mann gjentatte ganger i hodet med et jernrør, noe som gjorde at offeret fikk et kutt i pannen inn mot hjernen. Deretter ranet de offeret.

Offeret døde ikke fordi han umiddelbart ble hastet til Ullevål sykehus og lagt på operasjonsbordet, ifølge påtalemyndigheten.

I samme sak ble 34-åringen også dømt for bedrageri mot sosialtjenesten i Oslo kommune, for vold mot en vekter og oppbevaring av narkotika.

Avhøres mandag

Søndag kveld ble 34-åringen pågrepet like i nærheten av Skøyenåsen t-banestasjon. Kort tid i forveien ble to personer skutt inne på t-banen.

Ofrene, som begge er i slutten av tenårene, er utenfor livsfare.

Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om foranledning til motiv for hendelsen.

– Vi etterforsker per nå bredt uten å ha låst oss til en hypotese, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

Forsvarer Storrvik var mandag formiddag på vei til politihuset i Oslo for å treffe klienten som nå etterforskes for drapsforsøk. Det er så langt uklart hvordan han stiller seg til anklagene.

34-åringen fremstilles etter planen for varetektsfengsling tirsdag.